"ناسا" استعادة الاتصال بمسبار المتجه نحو مدار القمر

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اليوم الأربعاء، استعادة الاتصال بمسبارها الذي أطلقته لاختبار مدار قمري غير متوازن.
استعادة الاتصال بمسبار "ناسا": انقطاع الاتصال بمسبار فضائي لاختبار مدار القمر
وقالت "ناسا" إن الاتصال انقطع بعد اتصال ناجح وآخر جزئي آخر يوم أمس الاثنين، بعد أن غادرت المركبة الفضائية مدار الأرض في طريقها إلى القمر.
أمضت المركبة الفضائية ما يقرب من أسبوع في الدوران حول العالم بعد إطلاقها من نيوزيلندا في 28 يونيو.
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