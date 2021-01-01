الساعة الذكية القادمة من «آبل» قادرة على رصد درجة الحرارة ..لاكتشاف الحمى..



الساعة الذكية الساعة الذكية

تشير التسريبات إلى أن الساعة الذكية الرائدة القادمة من APPLE ستحتوي على شاشة أكبر بنسبة 5 في المائة وستكون قادرة على تتبع درجة حرارة جسمك لاكتشاف ما إذا كنت تعاني من الحمى.



وفقًا لما ذكره مارك جورمان من شركة آبل في، ستضيف الشركة ميزة الكشف عن درجة حرارة الجسم إلى طرازها من السلسلة 8، والمتوقع إصداره هذا الخريف.



هذا من شأنه أن يجعل Series 8 أكبر شاشة Apple Watch حتى الآن، على الرغم من أن Domiwear DM100 هي الأكبر في السوق بشكل عام، والتي تحتوي على شاشة ضخمة بحجم 2.86 بوصة.

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وبالمقارنة، فإن Apple Watch Series 7‌، التي تم إصدارها العام الماضي، كانت متوفرة إما بشاشة 1.691 بوصة أو 1.901 بوصة.من المتوقع أن تصدر Apple ما مجموعه ثلاث ساعات ذكية هذا الخريف، بما في ذلك Series 8، والتي يشاع أيضًا أنها تحتوي على شاشة مسطحة.