الساعة الذكية القادمة من «آبل» قادرة على رصد درجة الحرارة ..لاكتشاف الحمى..

تشير التسريبات إلى أن الساعة الذكية الرائدة القادمة من APPLE ستحتوي على شاشة أكبر بنسبة 5 في المائة وستكون قادرة على تتبع درجة حرارة جسمك لاكتشاف ما إذا كنت تعاني من الحمى.
وفقًا لما ذكره مارك جورمان من شركة آبل في، ستضيف الشركة ميزة الكشف عن درجة حرارة الجسم إلى طرازها من السلسلة 8، والمتوقع إصداره هذا الخريف.
هذا من شأنه أن يجعل Series 8 أكبر شاشة Apple Watch حتى الآن، على الرغم من أن Domiwear DM100 هي الأكبر في السوق بشكل عام، والتي تحتوي على شاشة ضخمة بحجم 2.86 بوصة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!