تعرف على مواصفات كيا كارينز الجديدة



كيا كارينز كيا كارينز

كشفت شركة السيارت الكورية عن استعدادها لإطلاق النسخة الجديدة من سيارتها كيا كارينز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.



التصميم الخارجي

ويأتي الجيل الجديد من السيارة المُصممة للعائلات العصرية (RV)، بتصميم خارجي شبيه بسيارات الدفع الرباعي، مع وجود خطوط حادة مميزة وحجم بارز في مظهرها الجانبي الجريء، وتُظهر مقدمة السيارة حضوراً رياضياً بمصابيح القيادة النهارية DRL ضمن المصابيح الأمامية بناءً على مفهوم الإضاءة المميز الجديد لكيا خريطة النجم (The Star Map).



وتخلق الزخرفة الأفقية المعدنية اللامعة في الشبكة العلوية،

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وفي إطار المصد السفلي، وجه نمر يوحي بالقوة، كما أن الواجهة الأمامية العالية مع عمود المصد الخلفي، والسقف المستقيم مع ارتفاع مثالي عن الأرض، يجعلها سيارة ترفيهية ذات قدرة فائقة، والمصباح المثبت في الخلف يجعل كارينز تبدو عريضة وقوية.مجموعة نقل الحركة وأنظمة الأمانأما عن مجموعة نقل الحركة فتوفر الشركة طرازات تعمل بمحركات البنزين والديزل جنبًا إلى جنب مع خيارات نقل متعددة، بما في ذلك موديل 7 DCT و موديل 6AT، بينما تقف السيارة على جنوط قياس 16 بوصة مصنعة من سبائك الألمنيوم ثنائي الطبقة.وتأتي السيارة مع حزمة الأمان Hi-Secure Safety لأول مرة بشكل قياسي في جميع الطرازات، والتي تتضمن ستة وسائد هوائية، بالإضافة إلى أنظمة القيادة المساعدة؛ مثل نظام التحكم الإلكتروني بالثبات (ESC)، ونظام إدارة ثبات السيارة (VSM)، ونظام التحكم عبر التلال (HAC)، ونظام التحكم عند المنحدرات(DBC)، ونظام مساعد المكابح (BAS)، ونظام TPMS للتعرف على ضغط الإطارات، ومكابح لجميع أسطوانات العجلات.كما زودت كارينز الجديدة بحساسات أمامية من أجل الوقوف أو الانتظار، ونظام للتعرف على ضغط الإطارات TPMS، وماسحات ذات حساسات للمطر.وذلك إلى جانب تجهيزات الإضاءة التي شملت؛ مصابيح أمامية Crown Jewel، مع مصابيح الإضاءة النهارية Star Map DRL، ومصابيح ليد خلفية من نوع Star Map LED.المقصورة الداخلية ووسائل الرفاهيةأما عن داخلية كيا كارينز فحصلت على مزيج من العناصر الجمالية التي اعتمدتها كيا بعد أن أجرت بحثًا مكثفًا حول نمط حياة ومتطلبات العائلات العصرية، فتتميز المقصورة المتطورة بمساحة تخزين كبيرة، بينما تبدو حواف الأبواب أنيقة ومصممة بشكل فريد لتوفير مساحة تخزين ومستوحاة من مقاعد الطائرة، أما الصف الثاني فيتميز بوجود طاولات بظهر المقعد قابلة للسحب مع حامل أكواب متكامل ومساحة لوضع الأدوات والهواتف، كما أن حجم المقصورة الكبير الذي توفره أطول قاعدة عجلات في فئة السيارة، يمكن استغلاله بشكل أكبر مع إمكانية طي الصف الأخير من المقاعد.واحتوت المقصورة على مجموعة كبيرة من تجهيزات الرفاهية التي تضمن رحلة مميزة لركابها؛ حيث تضفي الإضاءة المحيطة بالكابينة المدعومة بـ 64 لوناً أجواءً مثالية، وتمنح المقاعد الأمامية ذات التهوية وأوضاع القيادة الثلاثة، وهي الوضع الرياضي والاقتصادي والعادي، السائق الرحلة التي يتطلع إليها دون أي عناء، مع لوحة قيادة مميزة باللون الأسود شديد اللمعان، بالإضافة إلى فتحة سقف SkyLight.إلى جانب خيارات المقاعد المرنة والميزات مثل المقعد المنزلق أسفل الطاولة، وطاولة المقعد الخلفي القابلة للسحب، مقعد الصف الثاني بخاصية التشغيل الكهربائي السهل بلمسة واحدة، ومصباح الباب الخلفي المميز، وحامل الأكواب والهواتف والوسائل التكنولوجية في الصف الثالث.وكشفت الشركة في بيانها، الذي استفاضت فيه في مواصفات السيارة، عن تزويدها لسيارتها بالجيل الثاني من نظام الاتصال “كيا كونيكت”، بالإضافة لنظام BOSE الصوتي مع 8 مكبرات صوت، و5 مخارج USB من نوع C، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية مع وظيفة التبريد.موعد إطلاق كيا كارينزومن المقرر أن تتوفر كيا كارينز في ثلاثة ألوان جديدة هي: اللون الأزرق الإمبراطوري الغامض (Imperial Blue) المستوحى من معادن الأزوريت؛ واللون البني المستوحى من الطحالب(Moss Brown ) من أجل مظهر فريد؛ والفضي المتلألئ (Sparkling Silver ) مع جزيئات معدنية تضفي على الطلاء إحساساً بالحيوية، وبحسب بيان الشركة فسيتم الكشف عنها بدءًا من الربع الثالث من العام الجاري 2022 في أسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.