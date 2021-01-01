ارتفاع أسعار سيارات إيجل موديل 2022..تصل لـ 55 ألف جنيه..

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إيجل

أعلنت شركة ناشونال موتورز، الوكيل المحلي للعلامة التجارية DFSK في مصر، عن ارتفاع قائمة اسعار سيارات إيجل موديل 2022، بقيم زيادة سعرية تتراوح بين 10 إلى 55 ألف جنيه، على طرازتها المتاحة في الأسواق.

أسعار إيجل برو موديل 2022
سجلت أسعار سيارات إيجل برو موديل 2022، للفئة الأولى بنحو 515 ألف جنيه بدلا من 460 ألف، وحددت أسعار الفئة الثانية بقيمة 520 ألف جنيه، مقارنة بـ 640 ألفاً سابقاً.

سيارات إيجل 580 موديل 2022
أما سيارات إيجل 580 موديل 2022، فاستقرت للفئة الأولى عند 364.900 جنيه، وسجلت أسعار الفئة الثانية 464.900 جنيه دون تغيير.

المصدر: Egypt Automotive

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