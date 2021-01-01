اعرف متى تحتاج سيارتك لضبط الزوايا والاتزان؟



ضبط الزوايا والاتزان ضبط الزوايا والاتزان

يتم ضبط الزوايا فى الحالة الاتية:



1 – عند فك اوتركيب اى من اجزاء العفشه

2 – عند سماع اى اصوات عند الملفات يمين او شمال

3 – عند الاحساس بعومان او عدم سيطرة على السيارة فى السرعة العالية بعد السبعين واخر الامبير

4 عند ملحظة تاكل فى الكاوتش من الداخل او الخارج

5 عند وجود حدفه جهة اليمين او الشمال

اما الاتزان فهو فى حالة واحده عندما يكون فى اهتزاز فى الطاره او جسم السياره من بعد سرعة 60 الى 80 يكون الترصيص فى العجلتين الاماميتان ومن 80 الى اخر الامبير يكون فى العجل الخلفي



