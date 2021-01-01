سعر و مواصفات بيجو 508 موديل 2022 التي تأتي بمخركين مختلفين



بيجو 508 بيجو 508

تتوفر سيارة بيجو 508 موديل 2022 بنوعين من المحركات، المحرك الأول مكون من أربعة اسطوانات يسع 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة تصل الى 165 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، و تصل سرعته القصوى إلى 200 كيلومتر/ساعة، مع إمكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.



بينما يأتي تعتمد سيارة بيجو 508 موديل 2022 على محرك بسعة 1600 سي سي تيربو، بقوة أكبر تصل الى 215 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ الى 300 نيوتن/متر، ويتصل المحرك بناقل حركة مكون من 8 سرعات أوتوماتيكية، مع القدرة على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 7.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كيلومتر/ساعة.



اخبار السيارات الجديدة… سعر بيجو 508 موديل 2022

الفئة الأولى بيجو 508 موديل 2022 بسعر 619.990 جنيه.

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الفئة الثانية بيجو 508 موديل 2022 بسعر 683.990 جنيه.الفئة الثالثة بيجو 508 موديل 2022 بسعر 739.990 جنيه.الفئة الرابعة بيجو 508 موديل 2022 بسعر 744.990 جنيه.فئة gt بيجو 508 موديل 2022 بسعر 834.990 جنيه.فئة gt بيجو 508 موديل 2022 بسعر 839.990 جنيه.