تعرف على سبب صوت صفير قادم من اتجاه المحرك؟

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محرك

في الصباح وعند تشغيل محرك السيارة، حيث يكون محرك السيارة بارد بطبيعة الحال، عند تشغيله قد تلاحظ أن صوت المحرك غير عادي وانه يصدر منه صوت صفير قادم من إتجاه المحرك، وبعد قيامك بإيقاف محرك السيارة عن العمل وإعادة تشغيله مرة أخرى وجدت نفس المشكل وهو صوت صفير قادم من إتجاه المحرك، هنا تركت المحرك مشتغل وبعد فترة 3 دقائق أو خمس دقائق لاحظت إختفاء هذا الصوت،

وفي اليوم الموالي نفس العطل وبنفس الطريقة او عند كل تشغيل للسيارة وهي باردة تلاحظ نفس الأعراض حتى تسخن السيارة قليلاً بعدها يختفي الصوت، هنا عزيزي السبب الرئيسي والذي قد يؤدي الى مثل هذا العطل في محرك سيارتك هو:

سير المحرك (حزام المحرك)
البكرة التي يدور حولها سير المحرك (سير الكاتينة)
ولمن لايعرف ماهي البكرة فهي في الصورة التالية في الوسط وهي التي تشد حزام أو (سير الدينمو).

المصدر: Nile Motors

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