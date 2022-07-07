سعر الذهب فى مصر اليوم 7-7-2022



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهد سعر الذهب ثباتا في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 7-7-2022، بعد أن تهاوي أمس بمقدار24 جنيها على الأقل في محلات الصاغة.

وذكر موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار الذهب و المشغولات الذهبية، أن سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا، قد سجل نحو 960 جنيها للبيع و 966 جنيها للشراء .



وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى فئة نحو 1097 جنيها للبيع و 1104 جنيها للشراء.



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى ما يقارب من823 جنيها للبيع و 828 جنيها للشراء .

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو640 جنيها للبيع و644 جنيها للشراءووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 7680 جنيه للبيع و7728جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي ألف جنيه للبيع و34.121 ألف 34.334 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.1 مليون جنيه بيعا، 1.104 مليون جنيه للشراء.وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.سعر مصنعية الذهب والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.وفي سياق متصل أعلنت وزارة البترول المصرية عام 2020 تحقيق كشف تجاري للذهب بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، في منطقة امتياز شركة شلاتين، باحتياطي يُقدّر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، بإجمالي استثمارات أكثر من مليار دولار على مدار 10 سنوات.وتملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، فيما يحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.ويُتوقّع أن يبدأ الإنتاج من منجم "إيقات" للذهب في مصر خلال الربع الأخير من عام 2022، حسب رئيس مجلس إدارة شركة شلاتين للثروة المعدنية أشرف الأميروكشف الأمير عن أن احتياطي "إيقات" يبلغ 1.3 مليون أونصة ذهب، مُفصِحاً عن أن الاستثمارات في المنجم بلغت 300 مليون دولار حتى الآن.وسيكون "إيقات" ثالث شركة في مصر تستخرج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حالياً كل من شركة السكري لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.وتأسست شركة شلاتين عام 2012 بهدف القيام بأعمال البحث واستغلال الذهب والخامات التعدينية الأخرى.وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها