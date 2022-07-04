تصدر مصر أغذية بقيمة 1761 مليون دولار خلال 5 أشهر (التفاصيل)

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بلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الخمسة الاولى من عام 2022 حوالي 1761 مليون دولار محققة نسبة نمو قدرها 2% وقيمة نمو 35 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 1726 مليون دولار.



قيمة صادرات الصناعات الغذائية

وبلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 306 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار.



كما بلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 340 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 0.5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار.

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وبلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 427 مليون دولار بنسبة نمو 10% وقيمة نمو 39 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار.بالإضافة إلى ذلك فقد بلغت صادرات شهر إبريل 2022 حوالي 371 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 0% مقارنة بصادرات إبريل 2021.وبلغت صادرات شهر مايو 2022 حوالى 316 مليون دولار محققة نسبة تراجع في القيمة 12% مقارنة بصادرات مايو 2021 والتي بلغت 358 مليون دولار.ويعمل المجلس على تنمية الصادرات من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من دول العالم بناء على الدراسة التي اعدها المجلس للقطاع في الربع الأول من عام 2021 حيث استهل المجلس تحركاته في عام 2022 بتنظيم بعثة ترويجية إلى كينيا في يناير 2022 ثم تنظيم المشاركة المصرية في معرض جلف فود دبى في فبراير 2022 ثم المشاركة في وفد وزارة الخارجية إلى جيبوتى في مارس 2022، تنظيم مشاركة الشركات المصرية في معرض APAS البرازيل خلال الفترة من 17-20 مايو، بجانب تنظيم بعثة ترويجية لعدد 47 شركة مصرية إلى الأردن خلال الفترة من 29-31 مايو الجاري بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية بالأردن وغرفة تجارة عمان بمشاركة مستوردين من دول ( الأردن – فلسطين – سوريا – العراق ).كما يدرس المجلس إيفاد عدد من البعثات التجارية إلى دول أفريقية وعربية حتى نهاية العام الجاري بجانب الاستمرار في أنشطة المعارض الدولية وتوفير المعلومات التسويقية والندوات واللقاءات الالكترونية والدوارات التدريبية التي تركز على توعية الكوادر التصديرية والإنتاجية في الشركات أعضاء المجلس للارتقاء المستمر بمعدلات الأداء والتوافق مع المعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وزارة التجارة والصناعة وشركاء النجاح.