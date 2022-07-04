يطلق بنك saib شهادات ثلاثية جديدة بعائد يصل إلى 14%

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صورة الخبر: بنك saib
بنك saib

أعلن بنك saib، عن طرح شهادة "التميز" وشهادة "المدخر" وهي شهادات إدخارية ثلاثية ذات عائد ثابت بالجنيه المصري، حيث تمنح شهادة "التميز" الثلاثية عائد سنوي ثابت 14% يصرف شهرياً بحد أدنى مليون جنيه وبدون حد أقصى لإصدار الشهادة.

وأوضح البنك عبر صفحته الخاصه على مواقع التواصل الاجتماعى، أن شهادة "المدخر" تمنح عائد سنوي ثابت 13.5% يصرف شهرياً ويكون الحد الأدنى للشهادة 5000 جنيه والحد الأقصى أقل من مليون جنيه، على أن تسري على الإصدارات الجديدة فقط.

وحقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib، صافي ربح بلغ 7.68 مليون دولار امريكي خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2022 مقابل 5.25 مليون دولار خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021 وبنسبة نمو بلغت 46%.

وأوضح البنك، أن صافى الدخل من العائد بلغ 31.6 مليون دولار أمريكى خلال الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس 2022 مقابل 33.1 مليون دولار أمريكى خلال نفس الفترة المالية من العام السابق 2021.

ويمكن معرفة المزيد عن خصائص الشهادات الجديدة، من خلال زيارة هذا الرابط.
https://www.saib.com.eg/ar/personal/everyday-banking/deposits/certificate-of-deposits/

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