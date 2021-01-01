تحذيرات من تناول «النخاع والماسورة» في عيد الأضحى 2022



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

يعشق البعض تناول الأجزاء الداخلية الخاصة بالأضاحي، خلال عيد الأضحى المبارك، وهي التي يعرف عنها اسم «الحلويات»، ومنها «الماسورة ونخاع العظام»، المستخدمة من قبل السيدات في إعداد الشوربة.



فوائد تناول الماسورة ونخاع العظام

وحول ما يتعلق بالقيمة الغذائية المرتبطة بـ«الماسورة ونخاع العظام» المحبب تناولها خلال عيد الأضحى، أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، أن بها قيمة غذائية عالية بجانب البروتينات، ونسبة من الحديد وفيتامين B12، وتلك الفيتامينات تعد مفيدة للأنيميا، وعمليات التمثيل الغذائي، مضيفا: «كما تعد الماسورة والنخاع لبعض الناقلات العصبية ذات الأهمية للجهاز العصبي، خاصة الأطراف العصبية الطرفية»، محذرا خلال حديثه مع «الوطن»، بعض الفئات من تناولها.



وأوضح «الحوفي» أنه من بين الفئات الممنوعة من تناول تلك الأطعمة، مرضى القلب والسكر والضغط، لاحتواء الماسورة والنخاع على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول.

قد يعجبك أيضا...

نصائح أثناء تناول النخاع والماسورةوقدم أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، مجموعة من النصائح أثناء تناول النخاع والماسورة، منها:- الشخص الطبيعي غير المريض بالأمراض المزمنة، يمكن أن يتناولها بكميات معقولة، وفي وقت مناسب بعيدا عن الليل.- نسبة تناول النخاع تكون عبارة عن الجرامات الموجودة في العظام.- على مريض السكر عدم تناولها؛ خاصة أنها قد تسبب له ارتفاعا في الضغط والكوليسترول.- أما بالنسبة للأطفال يمكن تناولها لكن من عمر الـ4 سنوات على الأقل.- كما يجب التأكد من نظافة متعلقات الذبائح الداخلية قبل تناولها، لضمان عدم نقل الميكروبات.ومن المقرر أن تكون إجازة عيد الأضحى 2022 من يوم السبت 9 يوليو 2022 وحتى الخميس 14 من الشهر ذاته، وفقا لما قاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان صادر عن المجلس، مشيرا إلى أنها تكون إجازة مدفوعة الأجر للموظفين بالدولة.