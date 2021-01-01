تحذيرات من تناول «النخاع والماسورة» في عيد الأضحى 2022

يعشق البعض تناول الأجزاء الداخلية الخاصة بالأضاحي، خلال عيد الأضحى المبارك، وهي التي يعرف عنها اسم «الحلويات»، ومنها «الماسورة ونخاع العظام»، المستخدمة من قبل السيدات في إعداد الشوربة.
فوائد تناول الماسورة ونخاع العظام
وحول ما يتعلق بالقيمة الغذائية المرتبطة بـ«الماسورة ونخاع العظام» المحبب تناولها خلال عيد الأضحى، أوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، أن بها قيمة غذائية عالية بجانب البروتينات، ونسبة من الحديد وفيتامين B12، وتلك الفيتامينات تعد مفيدة للأنيميا، وعمليات التمثيل الغذائي، مضيفا: «كما تعد الماسورة والنخاع لبعض الناقلات العصبية ذات الأهمية للجهاز العصبي، خاصة الأطراف العصبية الطرفية»، محذرا خلال حديثه مع «الوطن»، بعض الفئات من تناولها.
وأوضح «الحوفي» أنه من بين الفئات الممنوعة من تناول تلك الأطعمة، مرضى القلب والسكر والضغط، لاحتواء الماسورة والنخاع على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول.
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