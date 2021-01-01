كنوز مدهشة في سفينة غارقة منذ 2000 سنة.. «رأس هرقل وبرونز ونحاس»

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اكتشف الباحثون كنزا جديدا في حطام السفينة الرومانية التي يبلغ عمرها 2000 عام، وحملت آلية «Antikythera»، التي تعد أقدم كمبيوتر على وجه الأرض؛ إذ وجدوا ذلك رأس رخامي يُعتقد أنه يصور نصف الإله الإغريقي هرقل.



وتوصل العلماء والغواصون إلى الاكتشافات الجديدة بعد إنشاء المراحل الأولى لنموذج رقمي دقيق ثلاثي الأبعاد لحطام السفينة، التي غرقت بالقرب من جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية في جنوب بحر إيجه، في حوالي الربع الثاني من القرن الأول قبل الميلاد، بحسب «لايف ساينس».



البحث لا يزال مستمر في حطام السفينة الغارقة

وقال الفريق البحثي، إن النموذج الرقمي الذي صنعه العلماء بآلاف الصور تحت الماء لموقع قاع البحر، باستخدام تقنية تسمى القياس التصويري، يمكن أن يساعد في البحث عن المزيد من القطع من الآلية الموجهة الغامضة.

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مكّن هذا النموذج بالفعل علماء الآثار من تحديد وإزالة العديد من الصخور الكبيرة التي سقطت فوق موقع الحطام بعد الزلزال الذي حدث في وقت ما بعد غرق السفينة، وكشفت إزالة الصخور عن منطقة يُعتقد أنها داخل بدن السفينة القديمة واحتوت على أحدث الاكتشافات، بما في ذلك الرأس الرخامي الضخم لمنحوتة يُعتقد أنها تمثل النصف اليوناني هيراكليس «هرقل» باللاتينية.ووفقًا لبيان نشره فريق الرحلة الاستكشافية، يكاد يكون من المؤكد أن الرأس جاء من تمثال مقطوع الرأس لجسم بشري جرى العثور عليه خلال الرحلة الاستكشافية الأولى لاستعادة الأشياء من الحطام، بعد أن اكتشفه غواصو الإسفنج عام 1900.اكتشافات حملة البحث الأخيرةوركزت الحفريات التي اكتملت خلال الحملة الأخيرة للسفينة في مايو ويونيو 2022، على منطقة صغيرة مكشوفة بعد رفع الصخور من الموقع، وبالإضافة إلى رأس التمثال الرخامي، وجد الفريق أسنان بشرية داخل كرة من الرواسب البحرية وشظايا من النحاس والخشب.كانت السفينة القديمة مليئة بالأعمال الفنية اليونانية عندما غرقت، وتحتوي على العديد من التماثيل البرونزية وأكثر من 38 منحوتة رخامية، ويبدو أنه كانت منقولة إلى إيطاليا من أثرياء من الرومان.كما وجدت الحفريات الأخيرة قاعدة رخامية تصور الأرجل السفلية للتمثال، ومسامير من البرونز والحديد، وطوق رصاص من مرساة خشبية؛ والعديد من شظايا الحديد التي لا شكل لها، والتي ستفحص بالأشعة السينية وغيرها من التقنيات التحليلية المعملية.