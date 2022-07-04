تعرف على عقوبة رفض التعامل بعملة العشرة جنيهات البلاستيك.. غرامة مالية كبيرة

بدأت العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات، في الظهور بعد طرحها من قبل البنك المركزي، وتغذية ماكينات الصراف الآلي، وتُصرف من الـ «ATM» المتوافر به نقود من فئة «5 و10 و20» جنيها.
ومع حلول عيد الأضحى المبارك، بدأ المواطنون في البحث عن العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات لاستبدالها بالقديمة حتى يستخدمونها في العيدية، إلا أن البعض ممن لديهم شكوك في إمكانية تداول العملة الجديدة يرفضون استخدامها سواء الدفع أو الاستلام بسبب حداثتها، ما يعرضهم إلى المساءلة القانونية والعقوبات وفقًا للقانون.
عقوبات رفض التعامل بالعملة الرسمية
ويوضح الدكتور مصطفى السعداوي، خبير وأستاذ القانون بجامعة المنيا، عقوبة رفض تداول العملة البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات سواء عند الدفع أو الاستلام، قائلا إن قانون البنك المركزي فرض عقوبات شديدة على من يرفض التعامل بأي فئة من فئات العملة الرسمية للدولة المصرية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!