بدء إزالة جداريات محطة مترو كلية البنات بعد اتهامات سرقتها



محطة مترو كلية البنات محطة مترو كلية البنات

بدأت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، في إزالة جداريات محطة مترو كلية البنات بعد اتهامات بسرقتها من رسام روسي.



كانت الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، قد تابعتا عن كثب عما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسي في المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث.



وأكدت في بيان لها، أنه تم التعاقد مع وكالة "أستوديو والي" للدعاية التابعة لغادة والي لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر الثالث، وتم إدراج بند ملزم قانونياً ينص بأن شركة الدعاية هي المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفي حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقاً لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.

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وذكرت: في مارس الماضي تم إنهاء العقد مع شركة الدعاية نظراً لأسباب أخرى تتعلق بإخلال في بعض بنود العقد والتنفيذ. وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو بأنهم لم يكونوا على دراية بأن تلك التصميمات مستوحاة بشكل غير قانوني من لوحات فنان روسي، وأنهم ضد أي تعدي على حقوق الملكية الفكرية بأي شكل.وتابعت: "بناء عليه نقوم حالياً بدراسة الإجراءات القانونية المناسبة ضد شركة الدعاية لحفظ جميع الحقوق الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق وشركة "اّر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو عند إثبات الادعاءات، وعليه سيتم تغيير التصميمات المقتبسة بشكل غير قانوني".واعتذرت الهيئة، للفنان التشكيلي الروسي "جورجي كوراسوف" وللجمهور عن تلك الحادثة، مؤكدة على احترامنا الكامل لحقوق الملكية الفكرية للجميع داخل مصر وخارجها.