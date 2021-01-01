بدء إزالة جداريات محطة مترو كلية البنات بعد اتهامات سرقتها

بدأت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، في إزالة جداريات محطة مترو كلية البنات بعد اتهامات بسرقتها من رسام روسي.
كانت الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، قد تابعتا عن كثب عما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسي في المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات في الخط الأخضر الثالث.
وأكدت في بيان لها، أنه تم التعاقد مع وكالة "أستوديو والي" للدعاية التابعة لغادة والي لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر الثالث، وتم إدراج بند ملزم قانونياً ينص بأن شركة الدعاية هي المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفي حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقاً لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.
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