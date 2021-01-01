مستشفى أسوان الجامعي توضح جنسيات وحالة ضحايا حادث أبو سمبل



حادث أبو سمبل حادث أبو سمبل





قال الدكتور أشرف معبد مدير عام مستشفيات أسوان الجامعية، أن المستشفى استقبلت صباح اليوم 44 مصاب و8 وفيات، في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل في طريق أسوان أبو سمبل.



وأضاف أن عدد الوفيات ارتفع الى 9 حالات بعد وفاة أحد المصابين بعد وصوله للمستشفى وجرى نقل جثثهم الى مشرحة أسوان العمومية، والمصابين 38 منهم من دولة السودان الشقيقة و5 مصريين، بينما جرى التعرف على 5 جثث من المتوفين 4 منهم سودانيون وواحد مصرى وهناك 4 جثث مجهولة الهوية.

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وأوضح مدير المستشفى أن المصابين تتراوح حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة ويتلقون كل أوجه الرعاية الطبية من جميع العاملين بالمستشفى.