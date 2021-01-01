شروط التقديم بمدارس "STEM" للعام الدراسي الجديد



مدارس "STEM" مدارس "STEM"





أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة؛ لقبول الطلاب الراغبين في التقدم لمدارس المتفوقين STEM ومدرسة المتفوقين بعين شمس، للعام الدراسي 2022/2023، وذلك في الفترة من 7 إلى 22 يوليو 2022، للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.



وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكتروني، لتقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين "STEM"، وللتقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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وحددت الوزارة الشروط العامة للتقدم وهي:- أن يكون الطالب مصري الجنسية.- ألا يزيد عمر الطالب في 1/ 10/ 2022 عن 18 عامًا.- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2021/ 2022.وتتضمن الشروط الخاصة للتقديم:- أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98%، من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).- أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95%، من المجموع الكلي، يشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه بالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع 252 درجة فأكثر بنسبة 90% بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.وأوضحت الوزارة، أن إجراءات التقدم بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتي:- طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات التالية: عدد 2 صورة شخصية للطالب، صورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة للفئات التي لم يتاح لها التسجيل الإلكتروني ومستوفين لشروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويًا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقدم الإلكتروني وحتى موعد أقصاه 25/ 7/ 2022 هم الفئات الآتية:- طلاب أبناؤنا في الخارج.- طلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى، والطلاب الحاصلين على درجات الحافز الرياضي مستوفين لشروط التقدم.- الطلاب التي زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقدم ولم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني.- الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمين إليها بمحضر إيداع مثبت من أكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقدم.- الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهي مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقدم.- طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام.- الطلاب المصريون فقط والمستوفين لشروط التقدم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل أو تسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس.وأضافت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ولم يقدموا أوراقهم إلى قسم شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، ويتم إخطار الطلاب بأرقام الجلوس وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة للطلاب الذين تقدموا فعليًا بأوراقهم