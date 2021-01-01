تعرف عليها .. أنواع من البذور تساعد على إنقاص الوزن ومحاربة الشيخوخة



إنقاص الوزن إنقاص الوزن

بذور عديدة يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي فهي تساعد على إنقاص الوزن ومنحك الإحساس بالشبع بعيدا عن أنظمة الريجيم القاسية، وإليك أبرز تلك البذور وفقا لموقع “برايت سايد”.



1-بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا من أكثر البذور الغنية بالمغذيات، والتي يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال.



وتعتبر هذه البذور مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة، حيث تساعد في حماية الجسم من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، وهي رائعة لإبطاء عملية الشيخوخة.

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يمكن أن يؤدي الاستهلاك اليومي لبذور الشيا إلى الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، كما أن المحتوى العالي من الألياف في هذه البذور يساعد في تحسين عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية في الجسم بشكل أفضل.للحصول على نتائج فعالة، يمكنك إضافة بذور الشيا المنقوعة إلى المخفوقات والعصائر والسلطات، أو يمكنك أيضًا صنع بودنج الشيا أو إضافتها إلى وعاء الإفطار الصحي مع بعض الزبادي.3-بذور الكتانبذور الكتان غنية بالعناصر الغذائية مثل البروتينات والألياف والدهون الصحية والكالسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية والحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب 1 وفيتامين ب 6؛ إن وجود هذه العناصر الغذائية يجعل بذور الكتان معززًا كبيرًا للمناعة، كما أن المحتوى العالي من الألياف في هذه البذور يساعد في تحسين عملية الهضم ويقوي عملية التمثيل الغذائي على مدار فترة من الزمن.علاوة على ذلك، تحتوي هذه البذور على نسبة منخفضة من النشا، مما يجعلها منخفضة السعرات الحرارية أيضًا؛ في الواقع، يمكن أن يساعد الاستهلاك اليومي لهذه البذور في كبح الشهية عن طريق إعطاء الجسم الجرعة المناسبة من الألياف.يمكن أن تكون أفضل طريقة لإضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي هي نقعها طوال الليل أو خلطها بدقيق الشوفان أو وجبة الإفطار، أو يمكنك أيضًا مزجها مع الزبادي.