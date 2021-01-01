طريقة عمل خبز البطاطا بالخطوات



خبز البطاطا خبز البطاطا



بخطوات سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة من مطبخك يمكنك تحضير وصفة سريعة من خبز البطاطا إليك طريقة عمله بالمقادير والخطوات وفقا لموقع “DELISH”



مكونات طريقة عمل خبز البطاطا



حبة بطاطس كبيرة الحجم

ملعقة صغيرة ملح

5 ملاعق كبيرة زبدة طرية

رذاذ الطبخ أو زيت الزيتون البكر الممتاز

ملعقة كبيرة زبدة مذابة

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ماء فاتر (أو ماء مغلي بطاطس محجوز)ملعقة صغيرة حبيبات سكر1 كيس خميرة جافة ونشطةكوب دقيقطريقة عمل خبز البطاطا بالخطوات1-في وعاء صغير ، يخلط الماء الفاتر وملعقة صغيرة من السكر وترش الخميرة على الوجه ويترك الخبز لمدة 10 دقائق وتقلب الخميرة في الماء.2-في العجان يُضاف الدقيق ، والباقي ملعقتان كبيرتان من السكر ، والملح إلى وعاء الخلاط و تخلط على سرعة متوسطة حتى تمتزج.3- يوقف العجان ، ثم يتم أضافة خليط الخميرة والبطاطس وخلطهم على سرعة متوسطة حتى يتجانسوا مع تشغيل العجان ، يضاف الزبدة الطرية 1 ملعقة كبيرة في كل مرة حتى تمتزج بالكامل. استمري في الخلط حتى تتكون عجينة ناعمة ، حوالي 5 دقائق.4-دهن وعاء كبير برذاذ الطبخ أو زيت الزيتون وانقلي العجينة إلى وعاء و غطيها بمنشفة مطبخ واتركيها ترتفع في درجة حرارة الغرفة حتى يتضاعف حجمها ، حوالي ساعة واحدة .5-يوضع القليل من الدقيق على سطح نظيف ، ثم اقبضيه بيدك وادفعيه برفق إلى وسط العجينة المرتفعة ويقلب العجين على السطح ، و شكلي العجين على شكل كرة و تقطع العجينة إلى نصفين بسكين6- يوضع كل نصف جانب مقطوع لأسفل داخل صواني ويغطى مرة أخرى ويترك لمدة 45 دقيقة أخرى.7-يجب أن تكون العجينة قد تجاوزت حافة صينية الرغيف في هذه المرحلة يسخن الفرن مسبقًا إلى 400 درجة بعد 30 دقيقة تقريبًا من ارتفاع 45 دقيقة وتُدهن قطع الرغيف بنصف كمية الزبدة المذابة وتُخبز على الرف الأوسط حتى تصبح ذهبية اللون ، حوالي 30 دقيقة.