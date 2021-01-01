

الفول السوداني الفول السوداني



عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن فوفقًا للخبراء ، فإن مفتاح فقدان الوزن هو اتباع نظام غذائي متوازن مع بعض النشاط البدني. إذا كنت من يخطط لخسارة الوزن ، تذكرى أن تحافظي على تناول وجبات خفيفة معتدلة.



يمكنك بالتأكيد الاعتماد على الفول السوداني ، الذي يعزز فقدان الوزن. على الرغم من احتوائها على نسبة عالية نسبيًا من السعرات الحرارية ، إلا أن المحتوى الغني بالألياف والبروتينات يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعدك على إنقاص الوزن. إ



اليك كيفية إضافة الفول السوداني إلى نظامك الغذائي للحصول على النتائج المرجوة.

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هل الفول السوداني مفيد لانقاص الوزن؟وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية ، فإن البروتين هو طريقة ذكية لحرق السعرات الحرارية. الفول السوداني مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والبروتين والدهون الصحية للقلب ، مما يجعل من السهل التحكم في إجمالي السعرات الحرارية ويساعد على إنقاص الوزن.في حين أن الفول السوداني يحتوي على سعرات حرارية أعلى ، ولكن عندما تمضغه ، يتم تقسيمه إلى قضمات أصغر ومن المحتمل أنك تمتص سعرات حرارية أقل.الفوائد الصحية لـ الفول السوداني1-غني بالدهون الصحيةكما أنه غنية بالدهون الصحية التي تسمى الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs) والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) وترتبط بتقليل الالتهابات والسمنة وأمراض القلب والسكري.قد ثبت أيضًا أن محتوى الدهون في المكسرات يحسن أيضًا من قدرة الجسم على استخدام الدهون المخزنة كطاقة.دراسة: الفول السوداني والبيض يقللان خطر الإصابة بالحساسية الغذائية لدى الأطفالفوائد لا تعلمها عن الفول السودانى2-جيد لعملية التمثيل الغذائييعتبر الفول السوداني أيضًا مصدرًا جيدًا للطاقة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي ونتيجة لذلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة وأثناء النشاط ، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.وفقًا للخبراء ، من الأفضل استهلاك الفول السوداني في صورة نيئة أو محمصة أو مسلوقة. بصرف النظر عن ذلك ، يمكنك تناوله كزبدة الفول السوداني وزيت الفول السوداني والفول السوداني المحمص أو أضافته إلى الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج المشوي والتوفو والبانير أو حتى السلطات للحصول على النتائج المرجوة.3-زبدة الفول السوداني وإنقاص الوزنزبدة الفول السوداني تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. تعتبر طريقة لاستهلاك الدهون وكذلك البروتين والألياف دون رفع مستويات السكر في الدم