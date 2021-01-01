آراء طلاب الشهادة الثانوية في امتحان اللغة الأجنبية|فيديو

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أنهى طلاب الثانوية العامة أداء إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى " الإنجليزى " لطلاب الشعبة العلمية علمى " رياضيات "، وأيضاً لطلاب الشعبة الأدبية.



ورصدت عدسة صدى البلد آراء الطلاب في امتحان اللغة الأجنبية، فور خروجهم من اللجان، وكانت ردود الفعل متباينة حول اسئلة الامتحان.



وأعرب الطلاب عن سهولة بعض اسئلة الامتحان، ولكنهم واجهوا صعوبة في الترجمة والقطعة بكلمات من خارج المنهج، وعن اللجان قالوا إنها كانت موترة للبعض منهم، ولا توجد حالات غش تم رصدها.

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وأشاروا إلي صعوبة بعض الأسئلة بنسبة 40? من مجمل الامتحان، ويتمنوا التوفيق في الامتحانات المقبلة بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 ، يستمر زمن امتحان اللغة الاجنبية الاولى لمدة 3 ساعات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا .كما يؤدي الان طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة الدارسين بمدارس المتفوقين STEM الامتحان في مادتى "مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)".ويبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 عدد 707 آلاف و992 طالباً/طالبة، منهم :268 ألفًا و897 طالبًا/طالبة بالشعبة الأدبية338 ألفًا و882 طالباً/طالبة علمي علوم100 ألف و213 طالبًا/طالبة علمي رياضة