جدل حول صور متداولة لامتحان انجليزي الثانوية بجروبات الغش



صور متداولة لامتحان انجليزي الثانوية صور متداولة لامتحان انجليزي الثانوية



حالة من الجدل اثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد ان ظهر من بين صور امتحان انجليزي الثانوية العامة التي تم تداولها على جروبات الغش اثناء سير الامتحان في لجان امتحانات الثانوية العامة ، صورة اظهرت وجود "بلاعة حمام" في خلفية ورقة اسئلة امتحان اللغة الانجليزية المتداولة



الصورة المثيرة للجدل

وقد نشر محمد العوضي العشري مدرس لغة انجليزية بالمنصورة عبر صفحته الشخصية على فيس بوك هذه الصورة المثيرة للجدل و علق قائلا : "تخيل طالب يطلع بورق الأسئلة من اللجنة ويدخل بيها الحمام عادى جدا !! دا كلام دا ينفع ؟؟ ، دا عمره مايكون طالب لان فيه نموذج ثاني تحته دا اكيد مدرس او مراقب او مراقب اول او رئيس لجنة حرام عليهم جميعا



تعليق مدرس لغة انجليزية

ومن جانبه اكد مصدر مسئول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ان فريق مكافحة الغش الالكتروني يقوم بتتبع الصورة التي ظهر فيها "بلاعة حمام" للتأكد من صحتها و الوصول الى مكان اللجنة التي تم تصويرها فيها و تحديد هوية من قام بذلك من خلال الكود الظاهر على ورقة الاسئلة

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