آثار القاهرة تقرر فتح باب الالتماسات على النتيجة لطلاب الدراسات العليا



كلية الاثار جامعة القاهرة كلية الاثار جامعة القاهرة



أعلنت كلية الاثار جامعة القاهرة، عن فتح باب الالتماسات و الإجراءات التي يتم اتباعها في الالتماسات أو التظلمات على نتيجة دور مايو 2022 لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا.



وأوضحت أدارة الكلية عبر الصفحة الرسمية لكلية الاثار جامعة القاهرة، انة طبقا للإجراءات المعمول بها بدءا من يوم الاحد الموافق 17 يوليه وحتي الخميس 21 يوليه.



وأضافت أدارة الكلية عبر الصفحة الرسمية لكلية الاثار جامعة القاهرة، أنه لن يتم الالتفات لاية التماسات ترد بعد هذا التاريخ ولمزيد من المعلومات التواصل مع ادارة شؤون الطلاب وإدارة الدراسات العليا بالكلية.

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وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببعض الكليات بعدانتهاء عملية التصحيح الفوري والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء كل امتحان، مشيرًا إلى استمرار أعمال الكنترول ومراجعة النتائج بالكليات الأخرى واستكمال إعلان جميع نتائج الفرق الدراسية بكل الكليات تباعًا.ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات بضرورة سرعة إعلان النتائج للطلاب، والانتهاء مبكرًا من نتائج طلاب السنوات النهائية لسرعة تجهيز الأوراق والتقديم للخدمة العسكرية، على أن تكون جميع النتائج متاحة إلكترونيا على موقع الكلية، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجميع الكليات بهدوء منذ بدايتها، وعدم رصد أية حالات لتسريب الامتحانات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجامعة، ومناسبة الامتحانات لقدرات جميع الطلاب وقياس المستويات المتعددة.