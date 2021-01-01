في لجان الثانوية العامة اليوم .. 6 حالات غش ونقل 3 طلاب للمستشفيات

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أدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما أدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بينما أدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)".



وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، مشددًا عليهم بالتواجد المبكر يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 لكل المنتدبين داخل لجان السير؛ وذلك لسريان امتحانات الثانوية العامة في هذا اليوم.



وقال الدكتور رضا حجازي إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.وقامت غرفة العمليات المركزية بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، وتلقت عدة ملاحظات، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد (6) حالات غش في مادة اللغة الإنجليزية بمحافظات (سوهاج، وأسيوط، والغربية، وكفر الشيخ، وحالتين بمحافظة الدقهلية) باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أحد أجزاء الأسئلة عبر الإنترنت وقد تم التحفظ على الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المضبوطين.كما رصدت الغرفة إغماء الطالبة (م.إ.إ) بإدارة القنايات التعليمية بمحافظة الشرقية ونقلها لمستشفى القنايات وعمل الإسعافات اللازمة لها، وإعياء الطالبة (إ.س.م) بإدارة دماص التعليمية بمحافظة الدقهلية ونقلها لمستشفى دماص وعمل الإسعافات اللازمة لها، ونقل الطالب (ع.م.ع) بإدارة بنى مزار التعليمية بمحافظة المنيا لمستشفى بنى مزار العام؛ لإصابته بآلام بالصدر وعمل الإسعافات اللازمة له.جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) بأداء الامتحان في مادة الفيزياء، بينما يقوم طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) بأداء الامتحان في مادة التاريخ، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الكيمياء).