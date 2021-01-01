لعلاج حصوات الكلى .. فوائد مغلي البقدونس



مغلي البقدونس مغلي البقدونس



يعد البقدونس مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة، وهي مركبات قوية تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجزيئات الضارة المحتملة والمعروفة باسم الجذور الحرة.



وتتعدد فوائد البقدونس وبالأخص قدرته على علاج حصوات الكلى، وهي عبارة عن رواسب معدنية صلبة تتشكل في الكلى وتسبب ألمًا حادًا في الظهر والجانب والمعدة، فإذا كنت تعاني منها يمكنك تناول منقوع البقدونس.



نستعرض لكم من خلال السطور التالية فوائد منقوع البقدونس فى علاج حصوات الكلى.



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فوائد مغلي البقدونس لعلاج حصوات الكلىحصوات الكلى عبارة عن رواسب معدنية صلبة تتشكل في الكلى وتسبب ألمًا حادًا حادًا في الظهر والجانب والمعدة، تشير بعض الأبحاث إلى أن البقدونس قد يساعد في منع حصوات الكلى.وجدت إحدى الدراسات أن علاج الفئران بالبقدونس ساعد في زيادة حجم البول، وتقليل إفراز الكالسيوم فيه، وزيادة حموضته.وثبت أيضًا أن البقدونس يعمل كمدر طبيعي للبول، مما يزيد من التبول ويمنع تكون حصوات الكلى.ومع ذلك، فإن الدراسات حول تأثيرات شاي البقدونس على البشر محدودة، وقد وجدت بعض الأبحاث أنه قد يكون له تأثير ضئيل على عوامل خطر حصوات الكلى.كما أن البقدونس يحتوي على مضادات الأكسدة التى تلعب دورًا رئيسيًا في الصحة والمرض، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أنها يمكن أن تحمي من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان.وفقًا لدراسة أجريت على أنبوب اختبار، كان مستخلص البقدونس قادرًا على منع تلف الحمض النووي ومنع انتشار الخلايا السرطانية، في الغالب بسبب محتواه من مضادات الأكسدة.وأظهرت دراسة أخرى أن علاج الفئران بكميات مركزة من البقدونس يزيد من حالة مضادات الأكسدة الكلية ويقلل من العديد من علامات الإجهاد التأكسدي.