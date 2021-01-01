روسيا تهدد الولايات المتحدة باستعادة ولاية آلاسكا

هدد رئيس مجلس النواب الروسى، فياتشيسلاف فولودين، بالمطالبة باستعادة ولاية آلاسكا الأمريكية، والروسية سابقًا، وقال فولودين: "النزاهة ليست نقطة ضعف، لدينا ما نرد به، دع أمريكا تتذكر دائمًا أن هناك إقليمًا، يسمى ألاسكا، كان جزءًا من روسيا، فعندما يحاولون التصرف في مواردنا في الخارج، قبل ذلك، عليهم أن يتذكروا أن لدينا أيضًا شيئًا يمكن استعادته"، وفق شبكة "روسيا اليوم".
ويُذكر أن ولاية ألاسكا الأمريكية كانت جزءًا من روسيا، وباعتها الإمبراطورة كاثرينا الثانية إلى أمريكا 7.2 ملايين دولار.
وكان تولى الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، ضمن حلف شمال الأطلسي “ناتو” بعدما تسلم مهام منصبه الجديد من الجنرال الأمريكي تود ولترز اليوم الإثنين في مراسم في مدينة مونس ببلجيكا.
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