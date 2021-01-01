الأراضي الروسية تتعرض للقصف من الجيش الأوكراني



الأراضي الروسية تتعرض للقصف الأراضي الروسية تتعرض للقصف



قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، اليوم الأربعاء، إن قرية نيكيسليتسا تعرضت للقصف من الجانب الأوكراني.



وكتب بوجوماز على “تليجرام”، “هذا المساء، قصفت أوكرانيا قرية نيكيسليتسا الحدودية بمنطقة سيفسكي بالمدفعية”.



وأضاف أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

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وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية من طراز “توشكا-أو” محملة بذخائر عنقودية على مناطق سكنية بمدينة بيلجورود الروسية.وقال حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف: إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة خلال الليل، مضيفا أن 11 مجمعا سكنيا وما لا يقل عن 39 منزلا أصغر تضررت.وتقع بيلجورود على بعد حوالي 40 كيلومترًا من الحدود الروسية الأوكرانية.وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف: "شن نظام كييف ضربة متعمدة بصواريخ "توتشكا-أو" باليستية مزودة بذخائر عنقودية، وطائرات بدون طيار من طراز Tu-143، على مناطق سكنية في بيلجورود وكورسك، حيث لا توجد مواقع عسكرية".