كليات الفنون جامعة حلوان ننشر برامج الدراسات الحرة

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أعلنت جامعة حلوان عن بدء تنفيذها خطة للأنشطة للدراسات الحرة لطلاب الجامعة، للترفيه عنهم وتعزيز انتماء الطلاب بها.



وأوضحت أن من ضمن هذه الخطة إطلاق الكليات الفنية بالجامعة لدورات للدراسات الحرة لتنمية واكتشاف المواهب، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وعمداء كليات “الفنون الجميلة، والتربية الفنية، والفنون التطبيقية، والتربية الموسيقية”.





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بدء الدراسة بالدراسات الحرة بكليات جامعة حلوانوأعلنت إدارة جامعة حلوان أن التدريس ببرامج الدراسات الحرة بكليات الفنون، بدأ منذ بداية شهر يوليو 2022 على أيدي نخبة من الأساتذة بكليات الجامعة.أهداف الدرسات الحرة بكليات جامعة حلوانوتهدف برامج الدراسات الحرة بكليات جامعة حلوان إلى العمل بشكل موسع على تدريب الطلاب والمجتمع المحيط من خلال إمدادهم بالدورات التدريبية المختلفة من قبل المختصين.ومن أهم أسباب تطبيق هذه الدورات والأنشطة الصيفية، هو أن الأنشطة الطلابية تساهم في تعزيز ثقة الطلاب في أنفسهم وقدراتهم وإمكانياتهم، وتعمل على استغلال طاقتهم واستثمارها بشكل إيجابى يخدمهم ويخدم مجتمعهم.الدراسات الحرة بكلية التربية الفنية بجامعة حلوانتتضمن ورش عمل في جميع تخصصات الكلية مثل الرسم والتصوير والنحت والخزف والأشغال الفنية وأشغال النجارة والمعادن والحلي والطباعة والنسيج والجرافيك، بما يتناسب مع طبيعة المراحل العمرية، مما يساعد على تنمية القدرات الإبداعية سواء من خلال الخامات أو الأدوات المستخدمة في أحد تخصصات الكلية، كما تساعد هذه الدورات على تطوير أساليب ومهارات من خلال الممارسات الفنية.الدراسات الحرة بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوانتتضمن تعلم العزف على الآلات التالية: البيانو والفيولينة والجيتار الساكسيفون والكلارنت الفلوت والريكورد والأكورديون والاكسليفون والعود والقانون والناي والرق والطبلة والدرامز والغناء العربي وقواعد الموسيقي العربية والغربية النظرية.الدراسات الحرة بفنون تطبيقية حلوانتتضمن التصوير الفوتوغرافي، وفنون المونتاج، ودورات قسم الطباعة والنشر والتغليف: دورة مكافحة التزييف والتزوير، ودورة الطباعة المؤمنة، ودورة التغليف المؤمن الذكي.دورات قسم الإعلان: التصميم الجرافيكي، والميديا.دورات قسم التصميم الداخلي والأثاث: أساسيات التصميم الداخلي، والتشطيبات الداخلية.دورات قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية: تصميم الأثاث الطبي، والواجهات المعدنية.دورات قسم المنتجات المعدنية والحلي: تصميم وصياغة الحلي.دورات قسم الغزل والنسيج: تصميم المنسوجات بالحاسب الآلي.دورات قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز: طباعة سلك اسكرين، والطباعة على القماش بالعقد والربط.دورات قسم الزجاج: الموزاييك الزجاجي، والزجاج المعشق بالرصاص.دورات قسم الملابس الجاهزة: تصميم أزياء، وباترون، وخياطة.دورة الرسم الحر: تعليم الظل والنور في المنظور الحر، وأساسيات اللون، ومهارات التصميم والتكوين الفني.الدراسات الحرة بفنون جميلة حلواندورة أساسيات التصوير.دورة التصوير الزيتى المستوى الثانى.دورة مبادئ التصوير الجداري.دورة الرسم أساسيات الجرافيك.دورة النحت العام والعرائس.