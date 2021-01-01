تربية القاهرة تعلن الأوراق المطلوبة للالتحاق بدرجتي الماجستير والدكتوراة



كلية التربية بجامعة القاهرة كلية التربية بجامعة القاهرة



يتساءل عدد كبير من الطلاب كيف يتم الالتحاق ببرامج كلية الدراسات العليا للتربية خاصة بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022.







الأوراق المطلوبة للالتحاق للالتحاق بدرجتي الماجستير و الدكتوراة فى التربية بجامعة القاهرة

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1- يسحب مظروف الالتحاق من الدراسات العليا نظير مبلغ 500 جنيه يسدد لخرينة الكلية بنظام الدفع الفورى2- أصل شهادة الدرجة الجامعية الاولى + شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة3- أصل شهادة الدبلوم العامة او المهنية بتقدير جيد على الأقل + شهادات التقديرات + صورتان من الشهادة4- أصل شهادة الدبلوم الخاصة بتقدير جيد على الأقل + شهادات التقديرات + صورتان من الشهادة5- أصل شهادة الماجستير بتقدير جيد على الاقل ( للمتقدمين للدكتوراه ) + صورتان من الشهادة6- أصل شهادة الميلاد إلكتروني7- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور8- عدد 4 صورة شخصية9- موافقة جهة العمل10 - عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومى11- تقديم أصل وصورتان من إيصالات سداد المصروفات الدراسية بعد اجتياز اختبارات القبول وشرط لتسجيل المقررات للإرشاد الأكاديمي.على الجانب الآخر، افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فعاليات المؤتمر السنوى لكلية طب قصر العيني، تحت عنوان "خط الدفاع الأول: طوارئ الباطنة والجراحة"، لمناقشة النظم والأساليب الحديثة في إدارة حالات الطوارئ، بحضور نواب رئيس الجامعة، والدكتورة هالة صلاح الدين عميدة الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومديرو المستشفيات، ونخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء بالقطاع الطبي.وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمته، عن فخره بتواجده في جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني، والتي تعد أم الكليات ومصدر التعليم والتدريب الطبى في مصر والعالم العربي بالكامل، مشيرا إلى تزايد رغبة الطلاب الوافدين في الالتحاق بكلية طب قصر العيني لكونه قبلة التعليم الطبي في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من الأطباء العاملين في أنحاء العالم من خريجي كلية طب قصر العيني متميزون ومتعلمون تعليما راقيا سواء كانوا مصريين أو غير مصريين.