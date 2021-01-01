نتيجة طلاب كلية الآداب جامعة عين شمس على هذا الرابط



كلية الآداب جامعة عين شمس كلية الآداب جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآداب نتيجة كلية الآداب جامعة عين شمس منذ قليل ويمكن للطلاب الان الحصول على نتيجة نهاية الفصل الدراسي الثاني.



نتيجة طلاب كلية الاداب جامعة عين شمس



أعلنت الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن ظهورها منذ قليل .

قد يعجبك أيضا...

وقالت الصفحة الرسمية لـ كلية الآداب، إنه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة كلية الآداب جامعة عين شمس الآن من خلال الضغط علي الرابط التالي https://ums.asu.edu.eg/وأوضحت الصفحة الرسمية لـ كلية الاداب جامعة عين شمس ، أنه يمكن من خلال نظام UMS الاستعلام عن نتيجة طلاب كلية الاداب جامعة عين شمس الدارسين بالاقسام التالي:علم النفس.الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية.الاثار.علم الاجتماع.الارشاد السياحي.خطوات الاستعلام عن نتيجة كلية الآداب جامعة عين شمسوأعلنت الصفحة الرسمية، أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة كلية الآداب جامعة عين شمس من خلال الخطوات التالية:الدخول إلى موقع الجامعة https://ums.asu.edu.eg/تسجيل الدخول عن طريق:اختيار كلية الاداب.يتم كتابة الرقم القومي للطلاب في خانة اسم المستخدم.كتابة كلمة المرور لجميع الطلاب لأول مرة هي Abcd@1234 مع مراعاة أن حرف A يكون Capital.الضغط علي Login.سوف يظهر اسم الطالب بعد عمل Login.ضرورة تغيير كلمة المرور Password وإعادة تسجيل كلمة المرور.ظهور الحساب الشخصي للطالب.النقر علي قائمة (متعلقاتي) ثم اختيار درجات.اختيار نتيجة الفصل الدراسي الثاني.