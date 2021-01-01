أبو جبل يقترب من الرحيل إلى الطائي السعودي



أبو جبل أبو جبل



كشفت تقارير صحفية سعودية، آخر تطورات رحيل الدولي المصري محمد أبوجبل، حارس الزمالك ومنتخب مصر، عن صفوف القلعة البيضاء.



يذكر أن نادي النصر السعودي تعاقد مع أبو جبل لمدة 3 سنوات من بداية الموسم المقبل، فور انتهاء عقده مع الزمالك، ولكن ظهر اتجاه داخل النادي السعودي بالتخلص منه مرة أخرى.



وتبحث إدارة نادي النصر السعودي عن حل ودي مع حارس الفارس الأبيض، سواء بعمل مخالصة مالية معه والاكتفاء بمقدم العقد الذي تسلمه، أو تسويق اللاعب بإعارته أو بيعه إلى أحد الأندية ترغب في ضمه بحسب ما قالته الصحف السعودية.

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وأشارت صحيفة سبورت السعودية، إلى أن انتقال أبو جبل إلى نادي النصر أصبح مهدد، بسبب اهتمام النادي بضم حارس فريق نابولي السابق الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا، بأوامر من المدرب الجديد رودي جارسيا لـ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي.وأكدت الصحيفة السعودية أن إدارة نادي النصر تدرس خيار إعارة أبو جبل إلى صفوف نادي الطائي السعودي لمدة موسم واحد.أبو جبل يطلب التجديد لـ الزمالكوعلم موقع القاهرة 24، أن أبو جبل تراجع عن موقفه بالرحيل خلال الفترة المقبلة، وطالب بتجديد عقده مع الزمالك، في ظل حالة التوتر الماضية بينه وبين مسئولي النادي على خلفية غيابه عن مواجهة الأهلي الأخيرة ببطولة الدوري المصري.وأوضح محمد أبو جبل لأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أنه لا يمانع في التجديد بالشروط التي يحددها الزمالك، مع وضع مقابل مادي يناسب قدراته، خاصة وأنه لا يتأخر عن طلبات النادي الأبيض.وكشف مصدر داخل النادي، أن القرار في الوقت الحالي، في يد مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، الذي أعلن خلال الساعات الماضية، عن رفضه تجديد عقد الحارس وأيضا طارق حامد، في ظل التصرفات التي صدرت منهما مؤخرا.وكان محمد أبو جبل عقد جلسة مؤخرا مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، ومعه شقيقه مصطفى الذي يعمل وكيل أعماله، وأكد أنه لم يتهرب من الزمالك في الفترة الماضية كما تردد، ولكنه كان مصابا، مؤكدا أنه تحت أمر النادي في أي وقت مع ترحيبه بالاستمرار داخل الفريق.