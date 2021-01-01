من هو شريك مستريح الطب الشرعي؟



مستريح الطب الشرعي مستريح الطب الشرعي



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمد.س، مواليد 1967 ومقيم الزيتون القاهرة، شريك محمد.ن، طبيب مفصول، شهير بـ مستريح الطب الشرعي، لادعائه القدرة على الحديث مع الجثث ومعرفة أسباب وفاتها، واستغلال ذلك في النصب على المواطنين، من خلال الظهور في قنوات فضائية وكذلك إصدار مجموعة من المؤلفات والكتب التي تروج لقدرات خارقة.



مستريح الطب الشرعي

وكان بحوزة محمد.س شريك مستريح الطب الشرعي سيارة، قام بشرائها من متحصلات نشاطهما غير المشروع، وهي ماركة جيلي إيميجراند وجارى تحرير محضر غسل أموال عقب عرض المتهمان على جهات التحقيق لبيان عما إذا كان توجد ممتلكات أخرى من عدمه.



ووجهت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة على مدار العام الماضي ضربات قوية ونجحت في ضبط عشرات قضايا النصب والاحتيال على المواطنين أبرزها قضايا الرمال البيضاء ومحتالي البنوك وحملة الدجالين والمشعوذين، والاتجار في العملات خارج السوق المصرفية.