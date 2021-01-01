اهتم بالأكل الصحى .. للتخلص من السمنة عند الأطفال



السمنة عند الأطفال السمنة عند الأطفال



تسبب السمنة العديد من المشاكل الصحية لجميع الفئات العمرية، وبشكل خاص عند الأطفال يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول والسكري والربو وتوقف التنفس أثناء النوم، وفى السطور القادمة نقدم النصائح الصحية للآباء لبدء تغيير عادات الأكل لدى أطفالهم الذين يعانون من زيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



إليك بعض النصائح لمساعدة أطفالك على إنقاص الوزن

تعديل العادات الغذائية

تأكد من حصول أطفالك على الأطعمة الطازجة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة مثل المكرونة والخبز المصنوع من القمح الكامل ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون مثل الفول والمكسرات والأسماك ، والقليل من السكر، يعني أيضًا استهلاك كميات أقل من الملح والكافيين والأطعمة المصنعة، لا تدع أطفالك يتخطون وجبة الإفطار ، شجع الطفل أيضًا على شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا.



ممارسة النشاط الرياضى:

ممارسة الرياضة تحرق السعرات الحرارية وتنمي العضلات وتساعد في إنقاص الوزن، تأكد من حصول أطفالك على النشاط البدني الكافي في يوم واحد، يمكن أن يشمل الركض أو ركوب الدراجات أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء آخر يرفع معدل ضربات القلب ويجعلهم يتعرقون.

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تقليل وقت الشاشات:تعتبر السمنة أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين يقضون وقتًا طويلاً أمام الشاشات، ضع قيودًا على مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالك في مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو أو استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة اللوحية لأسباب أخرى غير العمل المدرسي.تعرف على مؤشر كتلة الجسم للطفل:من خلال تحديد مؤشر كتلة الجسم للأطفال (BMI) ، يمكنك معرفة ما إذا كان وزنهم صحيًا، يقوم مؤشر كتلة الجسم بتقييم طول كل طفل وعمره لتقييم ما إذا كان الوزن طبيعيًا ، أو ما إذا كان يعاني من السمنة، لمعرفة ما إذا كان مؤشر كتلة الجسم لطفلك ، استخدم هذه الآلة الحاسبة من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، وهي وكالة الصحة العامة الوطنية في الولايات المتحدة.كن نموذجًا لطفلك:بصفتك أحد الوالدين ، يجب أن تكون قدوة حسنة لأطفالك، تحرك مع أطفالك إذا كنت تريدهم أن يكونوا أكثر نشاطًا بدنيًا، عندما يرى الأطفال والديهم وهم يتعرقون ، سيتم تشجيعهم على فعل الشيء نفسه ، قم بتثقيف الأطفال حول التغذية من سن مبكرة، حدد أوقات الوجبات والوجبات الخفيفة اليومية ، وتناول الطعام معهم قدر الإمكان، يساعد في تنمية عادات الأكل الجيدة لدى الصغار، ركز على الصحة العامة للأطفال بدلاً من هدف محدد للوزن، دون التركيز على وزن الجسم، غرس المواقف الصحية والإيجابية لدى الأطفال فيما يتعلق بالطعام والنشاط البدني.