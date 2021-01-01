اهتم بالأكل الصحى .. للتخلص من السمنة عند الأطفال

تسبب السمنة العديد من المشاكل الصحية لجميع الفئات العمرية، وبشكل خاص عند الأطفال يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول والسكري والربو وتوقف التنفس أثناء النوم، وفى السطور القادمة نقدم النصائح الصحية للآباء لبدء تغيير عادات الأكل لدى أطفالهم الذين يعانون من زيادة الوزن، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".
إليك بعض النصائح لمساعدة أطفالك على إنقاص الوزن
تعديل العادات الغذائية
تأكد من حصول أطفالك على الأطعمة الطازجة الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة مثل المكرونة والخبز المصنوع من القمح الكامل ومنتجات الألبان قليلة الدسم والبروتينات الخالية من الدهون مثل الفول والمكسرات والأسماك ، والقليل من السكر، يعني أيضًا استهلاك كميات أقل من الملح والكافيين والأطعمة المصنعة، لا تدع أطفالك يتخطون وجبة الإفطار ، شجع الطفل أيضًا على شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا.
ممارسة النشاط الرياضى:
ممارسة الرياضة تحرق السعرات الحرارية وتنمي العضلات وتساعد في إنقاص الوزن، تأكد من حصول أطفالك على النشاط البدني الكافي في يوم واحد، يمكن أن يشمل الركض أو ركوب الدراجات أو أي نوع من الرياضة أو أي شيء آخر يرفع معدل ضربات القلب ويجعلهم يتعرقون.
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