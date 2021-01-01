إحباط هجوم مسلح على موكب الرئيس النيجيرى محمد بخارى

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صورة الخبر: الرئيس النيجيرى محمد بخارى
الرئيس النيجيرى محمد بخارى

قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية فى بيان إن "مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لموكب يتقدم الرئيس النيجيرى محمد بخارى فى ولاية كاتسينا بشمال البلاد؛ ما أسفر عن إصابة شخصين“.

ولم يكن بخاري في موكب السيارات التي كانت تحمل فريقا يسبق الرئيس من الحراس ومسؤولي المراسم والإعلام في طريقها إلى بلدة دورا مسقط رأس بخاري بالقرب من الحدود مع النيجر، وذلك للاستعداد لعطلة عيد الأضحى.

وأفاد البيان: ”فتح المهاجمون النار على الموكب لكن رجال الجيش والشرطة والأمن المرافقين للموكب صدوا الهجوم“.

ويلقي الهجوم الضوء على التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها الدولة، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعج بالعصابات المسلحة.

من ناحية أخرى، نفذ مسلحون مجهولون هجوما على أحد السجون الواقعة بالقرب من العاصمة النيجيرية "أبوجا" حيث استخدموا متفجرات وأطلقوا سراح مئات السجناء .

وقالت سلطات السجن النيجيرى - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأربعاء، إنها استطاعت اعتقال معظم السجناء الفارين حيث تسبب هذا الهجوم في فرار أكثر من 300 معتقل.

ومن جانبه .. أكد "أبو بكر عمر" المتحدث باسم خدمات السجون في نيجيريا، أن ضابطا أمنيا قتل عندما دخل المسلحون السجن .. موضحا أن هوية المهاجمين لا تزال غير معروفة حتى الآن.

المصدر: youm7

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