إحباط هجوم مسلح على موكب الرئيس النيجيرى محمد بخارى

قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية فى بيان إن "مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لموكب يتقدم الرئيس النيجيرى محمد بخارى فى ولاية كاتسينا بشمال البلاد؛ ما أسفر عن إصابة شخصين“.
ولم يكن بخاري في موكب السيارات التي كانت تحمل فريقا يسبق الرئيس من الحراس ومسؤولي المراسم والإعلام في طريقها إلى بلدة دورا مسقط رأس بخاري بالقرب من الحدود مع النيجر، وذلك للاستعداد لعطلة عيد الأضحى.
وأفاد البيان: ”فتح المهاجمون النار على الموكب لكن رجال الجيش والشرطة والأمن المرافقين للموكب صدوا الهجوم“.
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