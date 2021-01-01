طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

صورة الخبر: طاجن اللحمة بالبصل
طاجن اللحمة بالبصل


قدم الشيف أحمد سعيد طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل المميز قبل العيد بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة وتعطي قيمة غذاية كبيرة ويمكن تناولها على يومين بحيث تسطيع ربة المنزل أخذ استراحة فى العيد من تحضير الطعام .

المقادير

1 كيلو لحمة
1 كيلو بصل
فلفل رومي
معلقه سمنة
معلقه زيت
3 فصوص مستكة اختياري
ملح وفلفل
رشه من كلا من حبهان ورق لورا قرفه جوزة الطيب
معلقه صغيرة سكر
مياه مغلية
معلقة صغيرة توم مفروم بفلفل رومى اختياري.

الطريقة:

طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل
* شوحى اللحمة مع الزيت فى طاسة ساخنة حتى تحمر من كل الجوانب وضيفى الحبهان واللورى والتوابل وقلبيهم جيدا.

* قطعى البصل والكرفس والكرات وضيفيهم إلى الخليط وأضيفى قليل من السكر واتركيهم على النار ثم حمرى البصل القاورما ثم ضيفيه الي الخليط مع الفلفل الحار.

* ضيفى الكزبرة وقلبى حتى تتجانس المكونات ثم انزعى الجلد من الطماطم و اضربيها فى الخلاط مع الثوم و ضيفيهم إلى الخليط وارفعى الخليط فى الطاجن ثم ادخليه الفرن حتى يكتمل النضج ويقدم طاجن اللحم بالبصل ساخنا مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي وبالهنا والشفا.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1303

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager