

طاجن اللحمة بالبصل طاجن اللحمة بالبصل



قدم الشيف أحمد سعيد طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل المميز قبل العيد بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة وتعطي قيمة غذاية كبيرة ويمكن تناولها على يومين بحيث تسطيع ربة المنزل أخذ استراحة فى العيد من تحضير الطعام .



المقادير



1 كيلو لحمة

1 كيلو بصل

فلفل رومي

معلقه سمنة

معلقه زيت

3 فصوص مستكة اختياري

ملح وفلفل

رشه من كلا من حبهان ورق لورا قرفه جوزة الطيب

معلقه صغيرة سكر

مياه مغلية

معلقة صغيرة توم مفروم بفلفل رومى اختياري.

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الطريقة:طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل* شوحى اللحمة مع الزيت فى طاسة ساخنة حتى تحمر من كل الجوانب وضيفى الحبهان واللورى والتوابل وقلبيهم جيدا.* قطعى البصل والكرفس والكرات وضيفيهم إلى الخليط وأضيفى قليل من السكر واتركيهم على النار ثم حمرى البصل القاورما ثم ضيفيه الي الخليط مع الفلفل الحار.* ضيفى الكزبرة وقلبى حتى تتجانس المكونات ثم انزعى الجلد من الطماطم و اضربيها فى الخلاط مع الثوم و ضيفيهم إلى الخليط وارفعى الخليط فى الطاجن ثم ادخليه الفرن حتى يكتمل النضج ويقدم طاجن اللحم بالبصل ساخنا مع الأرز الأبيض أو العيش البلدي وبالهنا والشفا.