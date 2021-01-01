قدم الشيف أحمد سعيد طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل المميز قبل العيد بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة وتعطي قيمة غذاية كبيرة ويمكن تناولها على يومين بحيث تسطيع ربة المنزل أخذ استراحة فى العيد من تحضير الطعام .
المقادير
1 كيلو لحمة
1 كيلو بصل
فلفل رومي
معلقه سمنة
معلقه زيت
3 فصوص مستكة اختياري
ملح وفلفل
رشه من كلا من حبهان ورق لورا قرفه جوزة الطيب
معلقه صغيرة سكر
مياه مغلية
معلقة صغيرة توم مفروم بفلفل رومى اختياري.
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