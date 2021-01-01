عن طريق الخطأ تقوم مايكروسوفت بتسريب عميل OneDrive الجديد لنظام التشغيل Windows 11

يبدو أن مايكروسوفت تعمل على عميل OneDrive جديد لنظام التشغيل Windows 11 وقد تم إنشاؤه من البداية. قد يكون هذا هو التحديث الأكثر أهمية لخدمة التخزين السحابي عبر الإنترنت لنظام تشغيل سطح المكتب ويبدو أنه تم تسريبه عن طريق الخطأ عبر الإنترنت من قبل الشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تم دمج OneDrive بإحكام في Windows 11 وهو أيضًا جزء من بحث ويندوز أو حتى مستكشف الملفات في الإصدار 22H2. تتوفر أدوات منفصلة لأنظمة أساسية متعددة ، بما في ذلك Android و iOS. يأتي Windows أيضًا مزودًا بعميل OneDrive قائم على شريط المهام والذي يتيح لك إدارة الملفات المتزامنة وعمليات التحميل والمزيد.
ومع ذلك ، لا يحتوي Windows 11 على تطبيق OneDrive كامل. قد يتغير هذا قريبًا ، وفقًا لتسريب جديد. ظهر عميل OneDrive جديد على موقع مايكروسوفت على الويب ويبدو أنه يستند إلى مبادئ WinUI الخاصة بنظام التشغيل Windows 11. في الواقع ، إنه تطبيق مناسب ويبدو متطابقًا مع تطبيق الإعدادات.
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