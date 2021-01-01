عن طريق الخطأ تقوم مايكروسوفت بتسريب عميل OneDrive الجديد لنظام التشغيل Windows 11

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يبدو أن مايكروسوفت تعمل على عميل OneDrive جديد لنظام التشغيل Windows 11 وقد تم إنشاؤه من البداية. قد يكون هذا هو التحديث الأكثر أهمية لخدمة التخزين السحابي عبر الإنترنت لنظام تشغيل سطح المكتب ويبدو أنه تم تسريبه عن طريق الخطأ عبر الإنترنت من قبل الشركة خلال عطلة نهاية الأسبوع.



تم دمج OneDrive بإحكام في Windows 11 وهو أيضًا جزء من بحث ويندوز أو حتى مستكشف الملفات في الإصدار 22H2. تتوفر أدوات منفصلة لأنظمة أساسية متعددة ، بما في ذلك Android و iOS. يأتي Windows أيضًا مزودًا بعميل OneDrive قائم على شريط المهام والذي يتيح لك إدارة الملفات المتزامنة وعمليات التحميل والمزيد.



ومع ذلك ، لا يحتوي Windows 11 على تطبيق OneDrive كامل. قد يتغير هذا قريبًا ، وفقًا لتسريب جديد. ظهر عميل OneDrive جديد على موقع مايكروسوفت على الويب ويبدو أنه يستند إلى مبادئ WinUI الخاصة بنظام التشغيل Windows 11. في الواقع ، إنه تطبيق مناسب ويبدو متطابقًا مع تطبيق الإعدادات.

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تقوم مايكروسوفت عن طريق الخطأ بتسريب عميل OneDrive الجديد لنظام التشغيل Windows 11كما ترى في لقطة الشاشة أعلاه ، يتميز تطبيق OneDrive الجديد لنظام التشغيل Windows 11 بتجربة تنقل جديدة. الخيارات متاحة على الجانب الأيسر وتم إصلاح الواجهة. لا توجد ميزات جديدة ، ولكن لا يزال من الممكن الوصول إلى جميع الخيارات الحالية ، بما في ذلك القدرة على تخصيص إعدادات المزامنة والإشعارات والمزيد. يمكنك أيضًا إضافة حساب آخر وإدارة ميزات مثل مساحة التخزين المتاحة. بالطبع ، يمكنك أيضًا إدارة هذه الخيارات في تطبيق الإعدادات الأصلي لنظام التشغيل Windows 11.تقوم مايكروسوفت عن طريق الخطأ بتسريب عميل OneDrive الجديد لنظام التشغيل Windows 11تجدر الإشارة إلى أن عملاق التكنولوجيا لا يزال يعمل على المعاينة العامة لتطبيق التخزين OneDrive ويجب على المستخدمين عدم تنزيل الإصدار المسرب لأنه لا يضمن الاستقرار. إذا كنت لا تزال ترغب في تجربة تجربة OneDrice الجديدة ، فتأكد من إجراء التثبيت على جهاز في قناة Dev.بالإضافة إلى ذلك ، تعمل مايكروسوفت أيضًا على تكامل OneDrive لنظام التشغيل Windows 11.