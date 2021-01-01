تيك توك تختبر القدرة على تقييد البث المباشر للمشاهدين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامً

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تختبر تيك توك إعدادًا جديدًا يتيح للمستخدمين قصر البث المباشر على المشاهدين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق. أكدت الشركة لـ TechCrunch أن الإعداد الجديد يخضع حاليًا لاختبار محدود مع مستخدمين محددين.



تظهر لقطات الشاشة للإعداد الجديد الذي تشاركه شركة استخبارات المنتج Watchful.ai أن المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الخيار الجديد يمكنهم الانتقال إلى إعداداتهم وتبديل زر "السمات الناضجة" لتقييد البث المباشر على البالغين.



تختبر تيك توك القدرة على تقييد البث المباشر للمشاهدين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا

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يشير التطبيق إلى أنه "فقط المشاهدين الذين يبلغون من العمر 18 عامًا فما فوق يمكنهم رؤية البث المباشر" إذا قمت بتشغيله. بمجرد تشغيل الإعداد ، سوف يخطرك تيك توك بأن مقاطع الفيديو المباشرة التي تم وضع علامة عليها 18+ ستظل تتم إزالتها إذا كانت تنتهك إرشادات مجتمع التطبيق ، والتي تتضمن سياسات العُري والنشاط الجنسي والعنف.من المهم ملاحظة أن إعداد التقييد الجديد لـ 18+ في تيك توك للبث المباشر ليس وسيلة للمستخدمين لبث محتوى للبالغين ، حيث لا يزال المحتوى خاضعًا لسياسات التطبيق. بدلاً من ذلك ، إنها طريقة يستخدمها منشئو المحتوى لمنع القاصرين من مشاهدة محتوى يستهدف جمهورًا من البالغين أو قد يكون غير مهتم بهم.يأتي الإعداد الجديد بعد بضعة أشهر من إعلان تيك توك عن رغبته في البدء في تحديد المحتوى المناسب للشباب والمراهقين الأكبر سنًا مقابل البالغين. قالت تيك توك إنها تعمل على تطوير نظام لتحديد وتقييد أنواع معينة من المحتوى من الوصول إليها من قبل المراهقين وأنه سيبدأ في مطالبة المبدعين بتحديد متى يكون المحتوى الخاص بهم أكثر ملاءمة لجمهور البالغين.في ذلك الوقت ، قالت الشركة أيضًا إن المستخدمين سيكونون قادرين على اختيار "مناطق الراحة" ، أو مستويات نضج المحتوى ، التي يريدون رؤيتها في التطبيق. سيتمكن الآباء والأوصياء أيضًا من استخدام ميزة الرقابة الأبوية الحالية لـ Family Pairing في تيك توك لاتخاذ قرارات بشأن هذا نيابة عن أطفالهم القصر.