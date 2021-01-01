تستعد Oppo لإطلاق Oppo Reno8 وReno8 Pro في الهند في 18من يوليو

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حددت شركة Oppo يوم 18 من يوليو لإطلاق هواتف Oppo Reno8 وReno8 Pro في السوق الهندي.



كانت شركة Oppo قد قدمت سلسلة هواتف Oppo Reno8 في السوق الصيني خلال شهر مايو، واليوم تستعد الشركة لإطلاق السلسلة الجديدة في أسواق أخرى.



لم تؤكد Oppo على عقد الحدث بحضور الإعلاميين بشكل مباشر، أو أن الشركة تخطط للإعلان عن السلسلة على شبكة الإنترنت بشكل إفتراضي.

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ومن المقرر أن تقدم Oppo هاتف Reno8 Pro Plus في السوق الهندي بعنوان Reno8 Pro، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف برقاقة Dimensity 8100-Max وشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FullHD+ ومعدل تحديث 120Hz.كما يأتي الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ومن المقرر أن يأتي الهاتف بشريحة MariSilicon X NPU.من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Reno8 يأتي بنفس مواصفات الإصدار الذي قدم في السوق الصيني، لذا يأتي بمعالج Dimensity 1300، وشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FullHD+، ومعدل تحديث 90Hz .كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما يأتي الهاتف بمستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.