مراجعة Honor Magic 4 Pro: شي مخيف!



Honor Magic 4 Pro Honor Magic 4 Pro

أطلقت شركة Honor هاتف Honor Magic 4 Pro بعدد من المميزات والمواصفات التي تدعم هذا الإصدار في المنافسة بقوة في سوق الهواتف الذكية بأعلى جودة تصميم وتصنيع بين الإصدارات المنافسة في نفس الفئة.



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وحدة الهاتفسلك USB C وشاحن بقدرة 100Wغطاء خلفيطبقة حماية للشاشة مثبتة مسبقاًتصميم ومواصفات الهاتفيتميز هاتف Magic 4 Pro بطبقة زجاجية من الجهة الأمامية، وطبقة زجاجية من الجهة الخلفية، مع إطار من الألومنيوم، وتصميم منحني للشاشة.أيضاً تتميز تقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة بآداء جيد، وتضم الشاشة فتحة لكاميرة أمامية مزدوجة، بينما تأتي الكاميرة الخلفية في حلقة تتوسط الغطاء الخلفي والتي تتميز بأعلى جودة في التصنيع، كما يأتي الهاتف بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويتميز أيضاً بسماكة 9.1مم، ووزن 209 جرام.كما تدعم Honor الهاتف بسماعات ستريو بنظام ستريو ممتاز، أيضاً يضم الهاتف شاشة LTPO OLED بحجم 6.81 إنش، وتدعم حتى مليار لون، وتأتي الشاشة بمعدل تحديث 120Hz، كما تدعم الشاشة HDR10+، وسطوع يصل إلى 1000 nit.الشاشة تدعم دقة عرض 1312 في 2848 بيكسل وهي أبعاد غير تقليدية، كما تصل كثافة العرض في الشاشة إلى 460 بيكسل لكل إنش، إلا أن الشاشة بشكل عام تأتي بأعلى آداء في مستوى السطوع وعرض الألوان.أيضاً يقدم Magic 4 Pro أفضل آداء في الصوتيات حيث تأتي الصوتيات بنقاء أفضل في المستوى المرتفع للصوتيات، وهي من المميزات التي ستدعم المستخدم بتجربة مميزة في الألعاب والفيديو والأغاني والتطبيقات المختلفة.وينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 12، وواجهة Magic UI 6، لذا سيدعم الهاتف جميع الخدمات الخاصة بشركة جوجل، مع متجر جوجل بلاي.من جانب أخر تقدم واجهة الهاتف تجربة رائعة وسريعة في التصفح وإستخدام الهاتف على مدار اليوم، وتدعم Honor الهاتف أيضاً ببعض الخدمات.كما تدعم الشركة الهاتف بشاحن بقدرة 100W في محتوى الصندوق، لشحن بطارية بقدرة 4600 mAh بآداء فائق السرعة للشحن البطارية خلال 30 دقيقة، كما يدعم الهاتف الشحن العكسي بقدرة 5W والشحن اللاسلكي بقدرة 100W.ويعزز آداء هذا الإصدار معالج Snapdragon 8 Gen 1 الذي يقدم آداء قوي في الهاتف، مع كرت شاشة Adreno 730، إلى جانب الذاكرة التي تتوفر بإختياراين للمستخدم بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، والسعة التخزينية التي تأتي بين 256 أو 512 جيجا بايت، وهي مواصفات تتكامل لدعم الهاتف بأفضل آداء.الكاميرةتدعم Honor هاتف Magic 4 Pro بأفضل إعدادات للكاميرات حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.8، والتي تدعم ضبط تلقائي PDAF بإتجهات مختلفة لدعم ثبات أفضل لعدسات الكاميرة وأيضاً ضبط ليزر Laser AF، وتتميز الكاميرة بحساسية ممتازة.بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 50 ميجا بيكسل أيضاً لدعم زوايا عرض فائقة الإتساع 122 درجة، مع فتحة عدسات f/2.2، وميزة الضبط التلقائي.كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/3.5 مع عدسات periscope telephoto، وتدعم الكاميرة التثبيت البصري وPDAF، وتدعم التكبير حتى 3.5 مرة، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر TOF 3D لعمق التصوير، وهي إعدادات ممتازة للكاميرة.وتدعم الكاميرة الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 أو 60 إطار لكل ثانية، وبدقة 1080 بيكسل عند 30 أو 60 إطار لكل ثانية، بعمق 10بت.وتقدم Honor هاتف Magic 4 Pro بكاميرة أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، وزوايا عرض فائقة الإتساع 100 درجة، مع دعم التكبير إلى حد ما.بينما تأتي الكاميرة الثانية بمستشعر TOF 3D لدعم عمق التصوير للقطات الصور الشخصية والسيلفي، وتدعم الكاميرة أيضاً HDR وتسجيل الفيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، وأيضاً بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.وتقدم الكاميرة آداء جيد في التصوير الليلي أو في الإضاءة المنخفضة، إلا أن التكبير بكاميرة periscope محدودة.هدايا قيمة عند الطلب المسبقوعند الطلب المسبق لهاتف Magic 4 Pro تقدم Honor الهاتف مع هدايا مجانية بقيمة 4044 ريال سعودي ومنها ساعة Honor Magic الذكية بقيمة 549 ريال سعودي، كما تقدم الشركة شاحن Honor اللاسلكي الفائق الذي يقدم قدرة 100W وهو أسرع شاحن لاسلكي بقيمة 499 ريال سعودي، مع شاحن سلك فائق السرعة 135W بقيمة 499 ريال سعودي، مع حافظة مميزة بأعلى جودة بقيمة 199 ريال سعودي.أيضاً من بين المميزات التي تقدم من Honor عند الطلب المسبق في ضمان يصل لمدة عام كامل للشاشة، حيث يتم تبديل الشاشة بشكل مجاني خلال العام، والتي تصل إلى قيمة 2000 ريال سعودي.كما تقدم الشركة ضمان للهاتف يصل لمدة عامين في المملكة وأيضاً في دول الخليج.انطلق هاتف Honor Magic 4 Pro في الأسواق بمجموعة من المميزات الرائدة، حيث يأتي بأفضل جودة تصنيع مع أفضل إعدادات للكاميرة، قدرة شحن فائقة السرعة.9.0/10الإيجابياتتصميم بأعلى جودةشاشة OLED ممتازةإعدادات مميزة للكاميرةنظام صوتيات يقدم أفضل آداءهدايا قيمة عند الطلب المسبقالسلبياتكاميرة periscope تدعم تكبير محدود عند 3.5 مرة