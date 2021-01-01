تدعم آبل ساعاتها الذكية بتقنيات جديدة

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل تسعى لتزويد ساعاتها الذكية بتقنيات جديدة تساعد المستخدمين على مراقبة صحتهم.
وتبعا للصحفي الشهير مارك غورمان فإن "آبل تعمل على تقنيات جديدة لساعات Apple Watch، ستساعد على قياس درجة حرارة جسم المستخدم، لكن هذه التقنية لن تعمل كموازين الحرارة الطبية تماما، بل إذا اكتشفت الساعة قفزة حادة في حرارة جسم المستخدم فستنبهه بضرورة قياس الحرارة أو التوجه إلى الطبيب".
وأشار غورمان "إلى أن التقنية الجدية ما تزال قيد التطوير ولم تجتز الاختبارات الداخلية في الشركة بعد، ومن غير المعروف متى ستظهر في ساعات آبل بالضبط".
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