تدعم آبل ساعاتها الذكية بتقنيات جديدة

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صورة الخبر: آبل
آبل

ذكرت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل تسعى لتزويد ساعاتها الذكية بتقنيات جديدة تساعد المستخدمين على مراقبة صحتهم.

وتبعا للصحفي الشهير مارك غورمان فإن "آبل تعمل على تقنيات جديدة لساعات Apple Watch، ستساعد على قياس درجة حرارة جسم المستخدم، لكن هذه التقنية لن تعمل كموازين الحرارة الطبية تماما، بل إذا اكتشفت الساعة قفزة حادة في حرارة جسم المستخدم فستنبهه بضرورة قياس الحرارة أو التوجه إلى الطبيب".

وأشار غورمان "إلى أن التقنية الجدية ما تزال قيد التطوير ولم تجتز الاختبارات الداخلية في الشركة بعد، ومن غير المعروف متى ستظهر في ساعات آبل بالضبط".

ولم يستبعد الصحفي أن تطرح آبل نموذجا مجهزا بهيكل متين مضادا للصدمات من ساعات Apple Watch Series 8 التي ستظهر لاحقا، كما توقع أن تدخل الشركة على ساعاتها بعض التعديلات، وأن تجهزها بشاشات جديدة أكثر كفاءة.

وكان غورمان قد ذكر في وقت سابق أن المطورين في آبل يعملون حاليا على تقنيات جديدة لساعات Apple Watch لتكون هذه الساعات قادرة على قياس معدلات ضغط دم المستخدم، لكن هذه التقنيات أيضا لن تعطي المعدلات الدقيقة لقيم الضغط الانقباضي والانبساطي بل ستنذر المستخدم بوجود خلل في هذه المعدلات في حال كانت غير طبيعية لديه او في حال اكتشاف ارتفاع ضغط الدم.

المصدر: روسيا اليوم

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