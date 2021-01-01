أحدث و أقوى هواتف Xiaomi يظهر رسميا

أزاحت Xiaomi الستار عن هاتفها الجديد الذي صنف من بين أفضل هواتف أندرويد التي ظهرت هذا العام.
وأتى الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (163.2/75/9.1) ملم، ووزنه 225 غ.
أما شاشته فأتت LTPO2 AMOLED بمقاس 6.73 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها 521 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision و+HDR10 لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات.
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