واتساب يطلق ميزة "ثورية" جديدة

أطلق تطبيق واتساب، التابع لشركة "ميتا"، التي تضم تطبيقات (فيسبوك - إنستغرام - واتساب)، خدمة جديدة، تسمح لمستخدميه حذف الرسائل داخل المحادثات النصية، خلال فترة تصل إلى 60 ساعة بعد إرسالها، حتى في حال قراءتها من جانب الطرف الآخر.
لم تكن ميزة حذف الرسائل داخل المحادثات النصية بجديدة، حيث أتاح واتساب منذ عام 2017 إمكانية حذف الرسائل النصية بعد إرسالها، بينما حدثها على مدار كل تلك السنوات ليصل الحد الأقصى المسموح بالحذف إلى ساعة و8 دقائق و16 ثانية، قبل أن تصل مع الإطلاق الأخير إلى 60 ساعة، أي يومين و12 ساعة.
وعن السر وراء اهتمام واتساب لزيادة المدة المسموح فيها بالحذف دوريًّا، يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي محمد الحارثي، إنها جاءت استجابة لرغبات المستخدمين، ليصبح أمام المستخدم مدة زمنية كافية لإعادة النظر في الرسائل، التي يرسلها إلى الطرف الآخر، وبالتالي يفكر جيدًا في محتواها، ويكون في يده الخيار لحذفها.
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