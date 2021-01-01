تطور «ناسا» طائرة شراعية دون محرك لجمع البيانات حول المريخ



طائرة شراعية طائرة شراعية

طور العلماء طائرة شراعية تحلق فوق سطح المريخ "مثل طائر القطرس"، يمكن استخدام الطائرة الشراعية بدون محرك.



لجمع البيانات حول الغلاف الجوي والجيولوجيا على الكوكب الأحمر بمجرد نشرها.



يزن 11 رطلاً (5 كجم)، ويبلغ طول جناحيه أحد عشر قدمًا ويطابق جناحيه أكبر طائر بحري في العالم.

قد يعجبك أيضا...

يمكن نقل الطائرة الشراعية إلى المريخ بواسطة قمر صناعي مصغر ، قبل أن ترفع أجنحتها المطوية وتبدأ في الطيران، باستخدام طاقة الرياح فقط للدفع.يسمح نمط طيرانها الفريد باستخدام الرياح للطيران حول التكوينات الجيولوجية على الكوكب، مثل الأخاديد والبراكين.تم إنشاء نموذج أولي من قبل عالم الكواكب التابع لوكالة ناسا وخبراء الفضاء في جامعة أريزونا، والذي تم رفعه إلى الغلاف الجوي للأرض بواسطة البالونات فوق المناظر الطبيعية الصحراوية التي تحاكي تضاريس المريخ.قال رئيس المشروع الدكتور أليكس كلينج ، وهو عالم أبحاث في مركز نمذجة مناخ المريخ التابع لوكالة ناسا: "باستخدام هذه الطريقة ، يمكن فقط الطيران والوصول إلى تلك الأماكن الرائعة حقًا والمثيرة للاهتمام حقًا".