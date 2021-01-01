موعد مباراة الأهلي أمام فيوتشر.. والقنوات الناقلة والمعلق

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موعد مباراة الأهلي أمام فيوتشر


يلتقي الأهلي أمام فيوتشر في ملعب الأهلي we السلام بالجولة 24 بالدوري المصري.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء 12 يوليو في تمام التاسعة مساءً.

وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

وتعادل الأهلي أمام الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث من 21 مباراة خاضها.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك المتصدر بفارق 6 نقاط مع خوض الزمالك لمباراتين أكثر.

كما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.
وبذلك تنتهي كل مبايات الدور الأول رسميًا بعد خوض مباراة الأهلي والجونة.

المصدر: filgoal

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