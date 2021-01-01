تكشف كيا عن سيارة سول 2023 الجديدة كليًا



سيارة سول 2023 سيارة سول 2023

أعلنت كيا عن أسعار سيارة سول 2023 الجديدة كليًا والتي ستعمل على تحسين أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ( ADAS ) كجزء من مجموعة الطرازات.



تتضمن كيا سول الجديدة تقنية ADAS المحسّنة والراحة ست ميزات قياسية لتفادي الاصطدام ومساعدة السلامة بما في ذلك تقنية الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ومساعد تتبع المسار. تتضمن حزمة تقنية LX أيضًا تجنب الاصطدام في النقطة العمياء وتجنب الاصطدام الخلفي عند المرور.



تتميز سيارة كيا سول 2023 الجديدة بعناصر تصميم محدثة من الداخل والخارج ، وتشكيلة مبسطة ، وألوان جديدة تحفز الابتسامة ، وحزمتان من الخيارات المليئة بالتكنولوجيا والراحة.

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تتميز الواجهة الأمامية المحدثة بشبكة جديدة مزينة بمصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب معاد تصميمها. مصابيح تشغيل نهارية جديدة وإشارات الانعطاف تدور حول إعادة تصميم الواجهة الأمامية.تكمل العجلات المعدنية الجديدة المتوفرة بقياس 17 و 18 بوصة والواجهة الخلفية المعاد تصميمها والمصابيح الخلفية التحسينات الخارجية.لا يزال هناك العديد من مخططات الطلاء الخارجية الصلبة وذات اللونين ويتم استكمالها ببرامج طلاء جديدة ثنائية اللون: أبيض نقي مع سقف Fusion Black و Surf Blue مع سقف Fusion Black. في الداخل ، تقع المفاتيح الكهربائية الموضوعة جيدًا في متناول اليد ، بينما تعد الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة (قياسية في جميع الأجزاء باستثناء LX) مع نظام الملاحة إضافة مرحب بها إلى مقصورة التكنولوجيا المتقدمة.لتبسيط التشكيلة لعام 2023 ، يتم تقديم Soul في خطوط LX و S و EX و GT-Line و GT-Line Tech ، كل منها يضم قائمة طويلة من المعدات القياسية والمتاحة. تم إيقاف X-Line و Turbo ، على الرغم من وجود العديد من الميزات في المتغيرات الجديدة.لعام 2023 ، يتم تشغيل Soul بواسطة مجموعة نقل حركة واحدة. تنتج الأسطوانات الأربع المضمنة ذات الكفاءة 2.0 لتر قوة 147 حصانًا عند 6200 دورة في الدقيقة وتقلل 132 رطلاً – قدمًا من عزم الدوران عند 4500 دورة في الدقيقة من خلال العجلات الأمامية. يعتبر ناقل الحركة المتغير الذكي من كيا قياسيًا في جميع المتغيرات.