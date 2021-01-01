تصبح لوسيد Air السيارة الإنتاجية الأسرع في مهرجان جودوود للسرعة



لوسيد Air لوسيد Air

شاركت لوسيد Air في مهرجان جودوود للسرعة السنوي في المملكة المتحدة، وحققت رقماً قياسياً في فئة السيارات الإنتاجية.



تحمل السيارة محركات كهربائية ثنائية تنتج 1,050 حصان وعزم 1,250 نيوتن-متر ما مكنها من صعود التلة في 50.79 ثانية فقط لتصبح أسرع سيارة إنتاجية في مسابقة Hillclimb Timed Shootout، وفي المرتبة رقم 12 من بين جميع السيارات المشاركة.



قال الرئيس النتفيذي لشركة لوسيد بيتر رولينسون “هذه النتيجة المذهلة لأداء Air Grand Touring في مهرجان جودوود للسرعة والذي يضم بعض أسرع السيارات في العالم هو دليل آخر على براعة تقنية توليد القوة الخاصة بلوسيد”.

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