تعود رينو R5 Diamant للحياة بمحرك كهربائي ونسخة إنتاج واحدة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعود رينو R5 Diamant للحياة بمحرك كهربائي ونسخة إنتاج واحدة

صورة الخبر: رينو R5 Diamant
رينو R5 Diamant

تحتفل رينو بذكرى مرور 50 سنة على سيارتها الكلاسيكية R5، وكشفت عن نسخة خاصة من السيارة لهذا الغرض.

تحمل السيارة اسم R5 Diamant، وقد عملت عليها الشركة مع المصمم بيير جونالونز لتخرج بتصميم مذهل لسيارة بهذا الحجم، وقد اعتمدت السيارة على نسخة حقيقة من السيارة الكلاسيكية R5 مع العمل على تعديل بعض ألواح الهيكل لتناسب التصميم الجديد.

تبرز المصابيح الأمامية مثل أحجار كريمة، ويتماشى الطلاء الذهبي والوردي بقية الألوان الداخلية والخارجية لتبدو السيارة ككل جوهرة ثمينة، ويبرز في الداخل التصميم الغريب لعجلة القيادة. ستكون السيارة فريدة حيث لن تنتج رينو أي نسخة أخرى منها وستقوم ببيعها في مزاد علني تذهب عائداته لجميعة اجتماعية.

أيضاً، لم تعلن رينو تفاصيل محركات R5 Diamant، ولا تحتاج سيارة بهذا الحجم لحزمة بطاريات كبيرة أو محركات فائقة القوة لتقديم أداء ونطاق جيد.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعود رينو R5 Diamant للحياة بمحرك كهربائي ونسخة إنتاج واحدة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88091

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager