تعود رينو R5 Diamant للحياة بمحرك كهربائي ونسخة إنتاج واحدة



رينو R5 Diamant رينو R5 Diamant

تحتفل رينو بذكرى مرور 50 سنة على سيارتها الكلاسيكية R5، وكشفت عن نسخة خاصة من السيارة لهذا الغرض.



تحمل السيارة اسم R5 Diamant، وقد عملت عليها الشركة مع المصمم بيير جونالونز لتخرج بتصميم مذهل لسيارة بهذا الحجم، وقد اعتمدت السيارة على نسخة حقيقة من السيارة الكلاسيكية R5 مع العمل على تعديل بعض ألواح الهيكل لتناسب التصميم الجديد.



تبرز المصابيح الأمامية مثل أحجار كريمة، ويتماشى الطلاء الذهبي والوردي بقية الألوان الداخلية والخارجية لتبدو السيارة ككل جوهرة ثمينة، ويبرز في الداخل التصميم الغريب لعجلة القيادة. ستكون السيارة فريدة حيث لن تنتج رينو أي نسخة أخرى منها وستقوم ببيعها في مزاد علني تذهب عائداته لجميعة اجتماعية.

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أيضاً، لم تعلن رينو تفاصيل محركات R5 Diamant، ولا تحتاج سيارة بهذا الحجم لحزمة بطاريات كبيرة أو محركات فائقة القوة لتقديم أداء ونطاق جيد.