فيديو .. لماذا أقسم الله بالعشر ذي الحجة ؟



العشر ذي الحجة العشر ذي الحجة



لماذا أقسم الله بالعشر ذي الحجة ؟ عن هذه المسألة شرح الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، معنى القسم في قوله تعالى ?وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ? منوها أن العظيم لا يقسم إلا بعظيم.



لماذا أقسم الله بالعشر ذي الحجة ؟



وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، إنه طالما أن الله تعالى أقسم بالليالي العشر الأول من ذي الحجة، فبالتالي لابد لها من مكانة عظيمة وكبيرة، ما ليس لغيرها من الأيام والشهور.

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وأضاف، أن الله تعالى فضل بعض البشر على بعض، ففضل الأنبياء على باقي البشر، وفضل بعض المخلوقات على بعض، ففضل الإنسان على بقية المخلوقات، وفضل بعض الأماكن على بعض، ففضل مكة والمدينة على باقي الأماكن، وفضل الله بعض الأوقات على بعض، ففضل الله الأيام العشر الأول من ذي الحجة، فهي تحمل من البركات والنفحات، ولذلك أقسم الله بها، حتى يغتنمها المسلم.وذكر أن المسلم الذي قصر في أيام رمضان، فإننا نبشره أن هناك أيام أخرى تساوي أيام رمضان بل تفوقها في المكانة ، فالباب لم يغلق أمام المسلم، فمن لم يغتنم رمضان فعليه اغتنام العشر الأول من ذي الحجة.لماذا سميت العشر من ذي الحجة رغم صيامنا 9 ؟قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الأيام الأول من ذي الحجة، عشر أيام، تبدأ من 1 ذي الحجة، وحتى اليوم العاشر من ذي الحجة.وأضاف، أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، أن الأعمال الصالحة موجودة في العشرة أيام، على خلاف ما يظن كثير من الناس، فيجتهد بالأعمال الصالحة في التسعة أيام فقط، ويأتي يوم العيد ويتكاسل عن هذه الأعمال الصالحة ويظن أن العشر الأوائل من ذي الحجة قد انتهت.وأوضح، أن أعظم أيام العشر الأول من ذي الحجة هو اليوم العاشر، وهو يوم النحر، والله أخبرنا أن هذا اليوم يوم أكل وشرب وسعادة وإسعاد للآخرين ولنا، وفيه عبادات مطلوبة يسمح فيها بكل العبادات ما عدا عبادة الصوم فقط، وهي المتاحة في التسعة أيام فقط.وتابع: من يقول عن هذه الأيام بالعشر الأوائل من ذي الحجة ، على أساس أن سائر العبادات متاحة فيها، ومن يقول عنها بالتسع الأوائل على أساس أن الصيام في هذه الأيام التسع فقط.لماذا نصوم التسع الأوائل من ذي الحجةورد عن ذلك ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ?: «مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى? اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ?: «وَلا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه الترمذي وأيامه هي الأيام المعلومات المقصودة في الآية الكريمة: {لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ...} [الحج: 28]؛ فهي أيام شهر ذي الحجة.وأكد أبو اليزيد سلامة، أن أفضل الأعمال الصالحة ينبغي على المسلم أن يفعلها في هذه الأيام وعليه أن يحرص على اغتنام هذه الأيام بالإكثار من الأعمال الصالحة.أفضل ما يقال في عشر ذي الحجةالعشرة الاوائل من ذي الحجة فضلها عظيم ، وأقل العبادات فيها الإكثار من ذكر الله، وأفضل الأذكار في العشر الأوائل من ذي الحجة التهليل: والمقصود به قول: "لا إله إلا الله"، وهي شهادة الإسلام، وأول أركانه وعنوان التوحيد، وقد فسر أهل العلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار منها في العشر من ذي الحجة المباركة، أنها أيام الحج التي يتوجه فيها الناس إلى ربهم متجردين من الدنيا وزينتها موحدين طائعين منيبين راجين رحمته ومغفرته، خائفين من عذابه، فكان من أكثر الأذكار مناسبة في هذه الأيام التهليلوقد وردت العديد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في فضل التهليل، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير" في يوم مائة مرة، كتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما أتى به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد" رواه البخاري ومسلم.