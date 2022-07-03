أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 6-7-2022



أسعار العملات أسعار العملات

يرصد موقع «أموال الغد» أحدث تحركات أسعار العملات اليوم الأربعاء 6-7-2022 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه، حيث تباينت أسعار العملات فى مصر ليسجل الدولار 18.85 جنيه للشراء، و18.91 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 19.58 للشراء و19.74 للبيع.



وسجل الجنيه الإسترلينى سجل 22.73 للشراء، 22.90 للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي اليوم 5.01 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع، ووصل الدرهم الإماراتي إلى 5.12 جنيه للشراء و5.15 جنيه للبيع، وفقا لتحديثات البنك المركزي المصري.



ويعرض موقع «أموال الغد» أسعار العملات فى البنوك المصرية اليوم كالتالي:

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سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 19.58 للشراء و19.76 للبيع، فيما سجلت العملة الأوروبية ببنك مصر 19.48 للشراء و19.74 للبيع، سجل اليورو في بنك الاسكندرية 19.58 للشراء و19.74 للبيع، وسجل اليورو في البركة اليوم 19.58 للشراء و19.74 للبيع.سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصريةبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 22.73 للشراء، 22.90 للبيع، فيما سجلت سعر العملة البريطانية ببنك مصر 22.73 للشراء، 22.90 للبيع، وسجل سعر الإسترليني في البنك التجاري 22.73 للشراء، 22.90 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةسجل الريال السعودي فى البنك الأهلى المصري 5.01 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 5.01 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع، وعرض بنك قناة السويس سعر الريال بحوالى 5.01 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي فى البنوك المصريةوسجل سعر الإسترليني في البنك التجاري 5.12 جنيه للشراء و5.15 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم فى بنك مصر 5.12 جنيه للشراء و5.15 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم في بنك الإسكندرية 5.13 جنيه للشراء و5.15 جنيه للبيع.