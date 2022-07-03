يحصل بنك القاهرة على رخصة السحب النقدي من خلال ماكينات نقاط البيع «POS»

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حصل بنك القاهرة علي الترخيص الخاص بالسحب النقدي للعملاء عبر ماكينات نقاط البيع التابعة للبنكPOS وياتي ذلك في اطار دور البنك لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية والمالية للعملاء بصورة ميسرة ومتطورة بما يتواكب مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في مجال تعزيز التكنولوجيا المالية وتحقيق الشمول المالي.



وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن حصول البنك على رخصة السحب النقدى من خلال ماكينات نقاط البيع pos تأتى فى إطار جهود البنك وخطته التوسعية فى مجال التحول الرقمى، مشيراً إلى أن الخدمة تسهم فى زيادة التغطية الجغرافية التى يقدمها البنك لخدمات السحب النقدى لعملائه.



وتابع فايد: “نعمل بإستمرار على طرح حلول رقمية لعملائنا تحقيقاً لأهداف الشمول المالى ودعم التحول الرقمى بما يسهم فى تحقيق النمو الإقتصادي و فيما يتعلق بتحويل الاقتصاد غير الرسمي الي اقتصاد رسمي، مما يساهم في زيادة معدلات النمو وارتفاع الناتج القومي.

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وأشار محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والتمويل متناهي الصغر ببنك القاهرة أن الخدمة تتيح للعملاء السحب من خلال ماكينات نقاط البيع POS الخاصة بشبكة التجار، بالإضافة الي خدمات الدفع باستخدام البطاقات البنكية، مما سيؤثر بشكل ايجابي إستخدمات العملاء وذلك بتوفير الوقت والجهد باتاحة وسائل الكترونية جديدة تقلل الحاجة للبحث عن ماكينات الصراف الالي فقط للحصول على النقد.