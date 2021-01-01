تخلصي من عدوى الجيوب الأنفية بحيل سريعة

عدوى الجيوب الأنفية
علاجات منزلية سريعة لعلاج عدوى الجيوب الأنفية والضغط والألم والتي نادرًا ما تكون خطيرة ، إلا أنه يمكن أن تكون مزعجًة للغاية إليك بعض العلاجات المنزلية الفعالة لالتهاب الجيوب الأنفية والتي يمكنك تطبيقها للتخلص من الأعراض والمساعدة في التعافي.
التهاب الجيوب الأنفية
وفقا لموقع هيلث يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية للأسباب التالية:
الالتهابات البكتيرية أو الفطرية أو الفيروسية
نزلات البرد
الحساسية
الربو
الثوم وخل التفاح.. طرق طبيعية لحل مشكلة انسداد الأنف
علاجات للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية
1. . خل التفاح لعلاج التهاب الجيوب الأنفية
سوف تحتاجين
2 ملاعق صغيرة من خل التفاح
6 أونصات ماء فاتر
ما عليك القيام به
امزجي خل التفاح في الماء وتناوليه و يمكنك أيضًا الغرغرة بهذا المزيج للحصول على فوائد إضافية وتناوله مرتين في اليوم.
لماذا هذا يعمل
تقلل الفيتامينات والمعادن الموجودة في خل التفاح من أعراض الحساسية وتساعد في التخلص من أعراض الجيوب الأنفية و المخاط الزائد بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تعالج العدوى التي تسبب التهاب الجيوب الأنفية
2. شاي الأعشاب لعدوى الجيوب الأنفية
سوف تحتاجين
1/2 ملعقة صغيرة فلفل حريف
2 ملاعق صغيرة عسل
1 قطعة إسفين ليمون صغيرة
كوب ماء مغلي
ما عليك القيام به
أضف جميع المكونات إلى الماء الساخن واخلطهم جيدًا وتناول هذا الشاي وهو دافئ للتخفيف الفوري من أعراض الجيوب الأنفية وتناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من هذا الشاي العشبي في اليوم.
يعد الفلفل الحار هو مزيل احتقان حار ويزيل الجيوب الأنفية بسرعة .
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