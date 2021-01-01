تخلصي من عدوى الجيوب الأنفية بحيل سريعة



عدوى الجيوب الأنفية عدوى الجيوب الأنفية



علاجات منزلية سريعة لعلاج عدوى الجيوب الأنفية والضغط والألم والتي نادرًا ما تكون خطيرة ، إلا أنه يمكن أن تكون مزعجًة للغاية إليك بعض العلاجات المنزلية الفعالة لالتهاب الجيوب الأنفية والتي يمكنك تطبيقها للتخلص من الأعراض والمساعدة في التعافي.



التهاب الجيوب الأنفية





وفقا لموقع هيلث يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية للأسباب التالية:

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الالتهابات البكتيرية أو الفطرية أو الفيروسيةنزلات البردالحساسيةالربوالثوم وخل التفاح.. طرق طبيعية لحل مشكلة انسداد الأنفعلاجات للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية1. . خل التفاح لعلاج التهاب الجيوب الأنفيةسوف تحتاجين2 ملاعق صغيرة من خل التفاح6 أونصات ماء فاترما عليك القيام بهامزجي خل التفاح في الماء وتناوليه و يمكنك أيضًا الغرغرة بهذا المزيج للحصول على فوائد إضافية وتناوله مرتين في اليوم.لماذا هذا يعملتقلل الفيتامينات والمعادن الموجودة في خل التفاح من أعراض الحساسية وتساعد في التخلص من أعراض الجيوب الأنفية و المخاط الزائد بسبب خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تعالج العدوى التي تسبب التهاب الجيوب الأنفية2. شاي الأعشاب لعدوى الجيوب الأنفيةسوف تحتاجين1/2 ملعقة صغيرة فلفل حريف2 ملاعق صغيرة عسل1 قطعة إسفين ليمون صغيرةكوب ماء مغليما عليك القيام بهأضف جميع المكونات إلى الماء الساخن واخلطهم جيدًا وتناول هذا الشاي وهو دافئ للتخفيف الفوري من أعراض الجيوب الأنفية وتناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من هذا الشاي العشبي في اليوم.يعد الفلفل الحار هو مزيل احتقان حار ويزيل الجيوب الأنفية بسرعة .